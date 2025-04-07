Дом у моря в Юрмале и элитные квартиры в Москве: какая недвижимость осталась у Михаила Ефремова после срока в колонии

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
61-летний актер Михаил Ефремов уже на этой неделе может вернуться домой. Он выходит по УДО из ИК №4 в Белгородской области, где отбывал наказание за тяжкое преступление. Суд удовлетворил его ходатайство, так как актер провел в колонии более половины своего срока (почти пять лет из семи с половиной) и получил положительные характеристики. О том, какое имущество осталось у артиста расскажет «Радио 1».
Недвижимость ЕфремоваДома Ефремова ждут жена, дети и квартира, где завершается косметический ремонт. Артист имеет несколько объектов недвижимости, часть из которых была приобретена в браке со звукорежиссером Софьей Кругликовой. Пара вместе уже 20 лет и воспитывает троих детей: 20-летнюю Веру, 18-летнюю Надежду и 15-летнего Бориса.
Домик у моря в ЮрмалеВ Юрмале Ефремов приобрел жилье в 2011 году после рождения сына Бориса. Этот объект недвижимости считается «совместно нажитым» в браке с Софьей. Однако с начала пандемии никто из семьи не посещал Латвию, что приводит к убыткам из-за необходимости уплаты налогов.
Идея покупки дома в Юрмале была обусловлена тем, что у Михаила с детства диагностирована астма. Его мать, Алла Покровская, часто возила сына в санатории Прибалтики, и он считал местный воздух целебным. Семья проводила отпуск в Юрмале, арендуя жилье, а затем Михаил накопил средства и приобрел большой участок с двумя домами за 250 тысяч евро (23,2 миллиона рублей). Цены на недвижимость сейчас снизились. Изначально семья планировала купить более дешевый дом, но им посоветовали инвестировать больше, чтобы получить вид на жительство. Участок оказался удобным тем, что соседи согласились присматривать за домом в отсутствие хозяев. Недвижимость расположена на улице Дарзу (Садовая), где живут обычные местные жители. Ранее Михаил приезжал сюда до семи раз в год для отдыха и восстановления.
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Рядом с домом Михаила Ефремова раньше находился дом Сергея Светлакова, который ему удалось продать. Однако жилье Светлакова было современным и располагалось на «элитной» улице. У Ефремова все скромнее: он сам отмечал, что его домик в Юрмале находится всего в десяти минутах ходьбы от центра, а соседи — обычные местные жители.
Михаил Ефремов (Фото: кадр из передачи «Школа злословия»)
Квартира в Москве
В 2004 году Михаил Ефремов продал четырехкомнатную квартиру своего отца, Олега Ефремова, на Тверской улице. Большую часть вырученных средств он вложил в покупку квартиры в центре Москвы, расположенной в Плотниковом переулке, в «доме с писателями», построенном в 1907 году. Квартира просторная — общей площадью 148,5 кв. м, включает шесть комнат, две ванные и балкон. Кадастровая стоимость этой недвижимости превышает 40 миллионов рублей, а рыночная — более 100 миллионов рублей. Ефремов приобрел ее после четвертого развода и до заключения пятого брака.
Сейчас, по словам соседей, в квартире Ефремова в Плотниковом переулке завершается косметический ремонт. Именно здесь актер ожидал суда, а его семья жила во время его заключения. В настоящее время семья не проживает по этому адресу, вероятно, ожидая завершения ремонта.
Недвижимость в ПодмосковьеКроме того, у семьи Ефремовых есть другое жилье. В 2005 году Софья Кругликова выбрала «домик» в Подмосковье — хороший вариант, куда были вложены гонорары Михаила и ее собственные сбережения. Местоположение этого дома пока неизвестно, но Софья сама упоминала о его покупке. У нее также есть собственная квартира в Москве.
Еще одну квартиру в центре столицы Михаил унаследовал после смерти матери, Аллы Покровской. Эту квартиру площадью 67 кв. м он предоставил своей дочери от четвертого брака, ранее оплачивая ей съемное жилье. Возможно, в будущем квартира будет переоформлена на дочь Ефремова.
Михаил Ефремов также унаследовал две квартиры, находясь в заключении: 5-комнатную площадью 123 кв. м на Тверской улице и половину трехкомнатной квартиры площадью 73 кв. м на Олимпийском проспекте. Это имущество перешло к нему после смерти его дяди, концертмейстера Александра Покровского, который был родным братом матери Ефремова, Аллы Покровской. Жена Александра скончалась раньше, и у них не было других родственников, кроме Михаила.
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Вторая половина квартиры на Олимпийском проспекте, согласно завещанию жены Покровского, была передана семье ее ученицы, которая вместе с мужем ухаживала за пожилыми людьми. Эта семья пыталась привлечь внимание через телешоу, утверждая, что им было устно обещано это жилье в обмен на заботу о стариках. Однако из-за отсутствия оформленного договора аренды или других необходимых документов их претензии на половину квартиры не имеют судебных перспектив.
Что касается места жительства Михаила Ефремова, то условно-досрочное освобождение предполагает контроль со стороны уголовно-исполнительной инспекции по месту проживания в Москве. Если актер нарушит закон или общественный порядок, суд может отменить УДО и настоять на отбывании оставшейся части наказания. После выхода на свободу Ефремов будет обязан раз в месяц отмечаться в органах ФСИН по месту жительства, которым, вероятнее всего, станет его квартира в Плотниковом переулке.
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