«Звоночки были»: Анна Калашникова рассказала о других ДТП Михаила Ефремова

Анна Калашникова (Фото: личный архив Анны Калашниковой)
Анна Калашникова прокомментировала выход актера Михаила Ефремова из колонии. Об этом она рассказала в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1».
«Очень тяжело комментировать такие вещи. Я боюсь зависимых людей и зачастую вижу, что к ним быстро возвращаются все зависимости, как только они выходят на свободу или из рехабов. Однако я знаю и хорошие примеры, когда людям удавалось вернуться к правильному образу жизни», — пояснила певица.
По словам Калашниковой, с одной стороны, ей по-человечески жаль Ефремова, а с другой стороны, она сопереживает семье погибшего в страшном ДТП. Анна рассказала, что до этой аварии у актера уже были ситуации, когда он садился за руль в нетрезвом состоянии и попадал в транспортные происшествия.
«Очень многие мои знакомые с ним близко дружили, и Ефремов разбил им не одну машину. Находясь в нетрезвом состоянии, артист просился прокатиться на автомобиле. В результате Михаилу приходилось покупать новую машину автовладельцу. Звоночки уже были», — сообщила телеведущая.
Калашникова считает, что близкое окружение и компетентные органы должны помогать артисту восстанавливаться после выхода из тюрьмы.
Напомним, Михаил Ефремов уже получил на руки постановление об УДО. Несмотря на это, он продолжает ходить на работу, соблюдать режим и запреты. По словам адвоката артиста, после освобождения Ефремов пройдет медицинское обследование и вернется в свою квартиру, где проживал до ареста.
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