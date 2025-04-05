«Ждала, что Ефремов из тюрьмы вернется»: Евгения Добровольская до последних дней заботилась о родных

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Евгения Добровольская до последних дней заботилась о детях и ждала Михаила Ефремова из колонии. Об этом сообщает Woman.ru.
Близкая подруга Евгении Добровольской Марият Мухина рассказала, что актриса переживала за благополучие своих детей и до последнего вздоха пыталась им помочь.
По словам Мухиной, Михаил Ефремов еще до аварии помогал экс-супруге финансово. При этом уже после того, как актер попал в колонию, Добровольская ждала его скорейшего освобождения, так как очень переживала за сына Николая, который не всегда мог себя обеспечивать.
Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет 10 января текущего года.
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По словам Мухиной, Михаил Ефремов еще до аварии помогал экс-супруге финансово. При этом уже после того, как актер попал в колонию, Добровольская ждала его скорейшего освобождения, так как очень переживала за сына Николая, который не всегда мог себя обеспечивать.
Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет 10 января текущего года.
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Екатерина Коршунова