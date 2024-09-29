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Михаил Ефремов хотел стать танкистом на СВО

SHOT: Михаил Ефремов просился танкистом на СВО
29 сентября 2024, 10:10
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, просился танкистом на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что еще в самом начале специальной военной операции Ефремов заявил, что хочет подать ходатайство об отправке в зону боевых действий. Согласно информации источника, осужденный был готов стать танкистом, так как умеет водить.

Однако близкие Ефремова и руководство исправительного учреждения отговорили его от этой идеи. Примечательно, что документы актера на УДО практически подготовлены, в них уже имеются медицинские справки о состоянии здоровья.



Напомним, Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.

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Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков БПЛА ВСУ
Мэр Петрин: восемь автомобилей повреждены после падения обломков БПЛА в Воронеже
29 сентября 2024, 10:36

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

В Воронеже в результате падения обломков беспилотника повреждены восемь автомобилей. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Сергей Петрин.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на воскресенье над территорией региона дежурными средствами ПВО и РЭБ были сбиты и подавлены около двух десятков украинских дронов.

Петрин подчеркнул, что в настоящее время оперативные службы и сотрудники управы Коминтерновского района города завершают работу на территории жилого комплекса, куда упали обломки. По их данным, пострадали восемь автомобилей. Управа окажет содействие в получении компенсации за повреждённые машины.

Также глава города указал на продолжение работы по оценке ущерба.

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#автомобили
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На Украине заявили, что россияне первыми узнают о разрешении на удары по России
Пресс-секретарь Зеленского: россияне первыми узнают о разрешении на удары по РФ
29 сентября 2024, 10:23

Фото: iStock/MikeMareen

Россияне первыми узнают о решении Украины наносить удары вглубь территории России. Об этом заявил пресс-секретарь офиса президента Украины Сергей Никифоров, слова которого передаёт «РБК-Украина».
Он подчеркнул, что в случае разрешения Запада наносить удары вглубь России об этом первыми узнают россияне, после чего уже будет сделано официальное объявление.

При этом Никифоров добавил, что в настоящее время Киев не получил окончательного решения от западных союзников.

Пресс-секретарь Зеленского также добавил, что украинский лидер уже провёл переговоры со всеми государствами, от которых зависит это решение. Сейчас Киев оказывает на них «огромное давление» в надежде, что «партнёры поддадутся».

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Массированная атака БПЛА на регионы России, ВС РФ окружают Угледар: последние новости СВО
29 сентября 2024, 09:52

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Ночью 29 сентября произошел массированный налет беспилотников ВСУ на российские регионы, тем временем ВС РФ успешно продолжают окружать Селидово.
Последние новости с основных направлений спецоперации и обстановку из Курской области по состоянию на 29 сентября приводит редакция «Радио 1».

Массированная атака БПЛА ВСУ

В ночь с 28 на 29 сентября силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена массовая атака украинских БПЛА на регионы России. За ночь сбили 125 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Большинство беспилотников перехвачены над Волгоградской областью — 67 штук. В небе над Ростовской областью сбито 18, еще по 17 — над Белгородской и Воронежской областями. Также три дрона сбито над Азовским морем и по одному над территориями Курской и Брянской областей и Краснодарского края.

Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами РФ
Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами РФ

Курская область

В курском приграничье продолжаются тяжелые боестолкновения на нескольких участках фронта. По информации Телеграм-канала «Рыбарь», в Кореневском районе в засаду попала ББМ International MaxxPro противника на восточном въезде в Кремяное.

ВСУ продолжает сохранять устойчивый контроль в Ольговке. В Суджанском районе в то же время отмечаются боестолкновения на рубеже Дарьино — Ивано-Дарьино, где ВС РФ стремятся взять под контроль оба населенных пункта.

Телеграм-канал «Будни радистки» показал запись, на которой запечатлено убийство бойца ВСУ, вооруженного мечом. На кадрах видно, как солдат идет по дороге с длинным клинком, после этого камера фиксирует удар по постройке, в которую вошел противник. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.

За сутки ВСУ потеряли более 370 военных, восемь единиц бронетехники, в том числе танк, 2 боевые машины пехоты М2 «Bradley» американского производства и пять боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия и 8 машин. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 тысяч солдат.

Пленный Шевченко заявил, что хотел сбежать из ВСУ в первый день
Пленный Шевченко заявил, что хотел сбежать из ВСУ в первый день

Покровское направление

Ведутся бои в восточной части Николаевки. ВС РФ успешно продолжают окружать Селидово. По последней информации, ВС России перерезали ж/д ветку на севере Цукурино и уже начали штурм его восточной окраины.

Торецкое направление

Российские войска зачистили укрепрайон украинских боевиков вблизи канала Северский Донец-Донбасс к северу от Дружбы. В Торецке Армия РФ продвинулась примерно на 1 км, пишет военкор Евгений Лисицын. Российские бойцы поразили шахтный ствол шахты Центральная, который являлся для ВСУ укрытием.

Купянское направление

ВС РФ взяли под контроль еще один опорный пункт ВСУ восточнее Кругляковки. Помимо этого, под огневым контролем российских войск теперь и пути снабжения военнослужащих ВСУ в этом районе.

Украинская разведка заявила об убийстве полковника ВС РФ
Украинская разведка заявила об убийстве полковника ВС РФ

Угледарское направление

Положение украинских войск стремительно ухудшается, российские бойцы берут Угледар в окружение. Армия России зашла в город с юго-восточной стороны и бои идут уже в многоэтажной застройке. В настоящее время единственный шанс для украинских боевиков из 72-й бригады ВСУ не попасть в «котел» — отступить по единственной дороге на Богоявленку.

Сватовское направление

На Сватовском направлении войска России расширяют зону контроля у Невского, а южнее взяли под контроль Балку Журавка, овраг до 10 км длиной, который тянется от села Площанка на юго-запад до села Невское.

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Пленный Шевченко заявил, что хотел сбежать из ВСУ в первый день
29 сентября 2024, 09:34

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный украинский военный Максим Шевченко заявил, что хотел сбежать из рядов ВСУ уже в первый день. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно словам Шевченко, командование украинской армии абсолютно не ценит солдат и относится к ним, «как к мясу». Пленный отметил, что Киев намерен достичь победы любой ценой, несмотря на огромное количество жертв.

Однако «победой там и не пахнет», добавил Шевченко. Он сообщил, что на финансирование боевых действий выделяются большие средства, но военные этих денег не видят.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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Мэр Энергодара назвал цель ударов ВСУ по городу
Мэр Сеновоз: удары ВСУ по Энергодару преследуют террористическую цель
29 сентября 2024, 09:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Атаки украинских боевиков на Энергодар преследуют «террористическую цель», утверждает мэр города Эдуард Сеновоз. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
По его словам, ВСУ стремятся сделать жизнь в городе невыносимой. Сеновоз подчеркнул, что украинские войска бьют по инфраструктурным объектам, чтобы нарушить подачу электричества и водоснабжения в преддверии холодов.

Пока городским властям удается ликвидировать последствия атак и жители Энергодара не испытывают нужды в продуктах и медикаментах, заключил градоначальник.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#спецоперация
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На Херсонском направлении фронта возвели «подземный город»
«Подземный город» для военнослужащих РФ возвели на Херсонском направлении
29 сентября 2024, 08:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Специалисты материально-технического обеспечения российской группировки войск «Днепр» создали уникальный «подземный город» на Херсонском направлении для проживания и отдыха бойцов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
Отмечается, что в «подземном городе» есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортзал, прачечная, ремонтная мастерская для одежды и даже парикмахерская. Согласно информации российского военного ведомство, жилое помещение оборудовано печками и элементами связи.

В оборонном ведомстве отметили, что жилые блиндажи вместительные, оборудованы печками, а также внешней и внутренней связью. Общая протяженность переходов и траншей «подземного города» составляет более 4 км. Утверждается, что при создании «города» специалисты постарались создать такие условия, чтобы бойцы ВС России могли на некоторое время отвлечься от военных будней.

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Житель Новогродовки: ВСУ насильно вывозили жителей перед освобождением города
29 сентября 2024, 08:17

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины насильно вывозили на подконтрольную Киеву территорию жителей Новогродовки перед тем, как город освободили ВС РФ. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости один из местных жителей, эвакуированный российскими бойцами.
По его словам, те, кто поддерживал Киев, покинули город задолго до активных военных действий. Оставшиеся граждане не хотели выезжать на украинскую сторону и скрывались от эвакуации.

Житель Новогродовки пояснил, что местные власти буквально искали людей по подвалам. Представители киевского режима разлучали семьи, насильно вывозя из города детей. Получалось так, что мать вынуждена была ехать на украинскую территорию за ребенком, в то время как отец оставался в Новогродовке, добавил собеседник агентства.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#спецоперация
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Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами РФ
Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 125 дронов ВСУ
29 сентября 2024, 07:45

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО за прошлую ночь перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что 67 дронов были перехвачены и ликвидированы над территорией Волгоградской области, по 17 беспилотников – над Белгородской и над Воронежской областями. По данным российского военного ведомства, 18 БПЛА уничтожили – над Ростовской областью, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три вражеских аппарата над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в Воронеже и его пригороде упало несколько подавленных и сбитых дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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#спецоперация
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Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира»
Лавров: участие Франции и Швейцарии во встрече «Друзей мира» показалось странным
29 сентября 2024, 07:35

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участие Франции и Швейцарии во встрече группы «Друзья мира», которая создавалась по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования конфликта на Украине, показалось ему странным. Об этом пишет РИА Новости.
Лавров отметил, что Франция является членом Североатлантического альянса, а Швейцарию уже давно нельзя назвать нейтральной. Согласно мнению российского политика, оба государства рьяно выступают за Украину и требуют ее «победы» над РФ.

Дипломат подчеркнул, что при этом Париж также поставляет Киеву ракеты и дальнобойное оружие. Лавров добавил, что поинтересовался у китайского коллеги, как так вышло. По его словам, и Швейцария, и Франция «очень сильно просились, и мы их коллективно решили пригласить как наблюдателей».

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