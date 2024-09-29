Михаил Ефремов хотел стать танкистом на СВО

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда
Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, просился танкистом на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что еще в самом начале специальной военной операции Ефремов заявил, что хочет подать ходатайство об отправке в зону боевых действий. Согласно информации источника, осужденный был готов стать танкистом, так как умеет водить.
Однако близкие Ефремова и руководство исправительного учреждения отговорили его от этой идеи. Примечательно, что документы актера на УДО практически подготовлены, в них уже имеются медицинские справки о состоянии здоровья.
Напомним, Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.
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Однако близкие Ефремова и руководство исправительного учреждения отговорили его от этой идеи. Примечательно, что документы актера на УДО практически подготовлены, в них уже имеются медицинские справки о состоянии здоровья.
Напомним, Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.
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Екатерина Коршунова