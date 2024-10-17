Состояние актёра Михаила Ефремова резко ухудшилось

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Состояние 60-летнего актёра Михаила Ефремова, отбывающего срок в колонии, резко ухудшилось. Он с трудом дышит и почти не может разговаривать.
По данным телеграм-канала SHOT, у артиста обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ). Это заболевание характерно для всех завзятых курильщиков. Для контроля состояния Ефремову необходимо ежедневно наблюдаться у врача. Данная болезнь лёгких может привести к дыхательной недостаточности, а также серьёзно повышает риски развития сопутствующих недугов типа лёгочной инфекции, ломкости костей и нарушений работы сердца. Из-за проблем с лёгкими актёр даже пытается бросить курить.
В колонии, где Ефремов отбывает срок, есть медсанчасть, в которой трудятся 12 специалистов, включая терапевта, инфекциониста, фтизиатра, стоматолога и рентгенолога.
В настоящее время защита готовит для Ефремова документы по УДО, но из-за резкого ухудшения состояния здоровья артист сейчас не может встречаться и говорить с адвокатами. После освобождения ему потребуется полное медицинское обследование и серьёзное лечение. На текущий момент документы на УДО Ефремова почти готовы. При благоприятных условиях он встретит Новый год дома. Сейчас актёр работает в библиотеке колонии, где выдаёт книги и пишет стихи.
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В колонии, где Ефремов отбывает срок, есть медсанчасть, в которой трудятся 12 специалистов, включая терапевта, инфекциониста, фтизиатра, стоматолога и рентгенолога.
В настоящее время защита готовит для Ефремова документы по УДО, но из-за резкого ухудшения состояния здоровья артист сейчас не может встречаться и говорить с адвокатами. После освобождения ему потребуется полное медицинское обследование и серьёзное лечение. На текущий момент документы на УДО Ефремова почти готовы. При благоприятных условиях он встретит Новый год дома. Сейчас актёр работает в библиотеке колонии, где выдаёт книги и пишет стихи.
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Александр Бойцов