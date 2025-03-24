Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Михаил Ефремов навсегда останется в ИК-4 Белгородской области

Михаил Ефремов навсегда останется в ИК-4 Белгородской области

Михаил Ефремов стал голосом утренней зарядки в колонии ИК-4 Белгородской области
Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Знаменитый актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области за пьяное ДТП, нашел новую роль — диктора для утренней зарядки в колонии. Теперь его голос звучит каждое утро, озвучивая команды для физических упражнений, что вызывает недовольство не только заключенных, но и местных жителей. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
По просьбе администрации колонии Ефремов записал аудиотреки для зарядки, которые включаются для нескольких отрядов заключенных. Упражнения сопровождаются его фирменными фразами: «вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грация и пластика». Однако многие зэки относятся к этому с недовольством, и лишь небольшая группа поддерживает общение с артистом.

Для местных жителей ситуация также оказалась непростой. Каждый день они просыпаются под звуки утренней зарядки с голосом Ефремова, который слышен по всей Алексеевке. Многие уже выучили порядок упражнений и вынуждены слушать его команды на протяжении часа. Это вызывает раздражение и усталость у местных жителей.

Напомним, что трагическое ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В состоянии алкогольного опьянения актер выехал на встречную полосу в самом центре Москвы, что привело к столкновению его внедорожника с фургоном Lada. В результате этого ужасного инцидента погиб курьер Сергей Захаров. Суд признал Ефремова виновным и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы.

Читайте также:

«Технически невозможно»: адвокат Михаила Ефремова назвал фейком его слова о «чудовищной движухе» под Белгородом

Адвокат жертвы ДТП с Михаилом Ефремовым раскрыл, сможет ли актёр вернуться на сцену

Адвокат Полякова раскрыла, попадёт ли Михаил Ефремов под возможную амнистию к 9 Мая
#ефремов
#тюрьма
В Свердловской области сторож отсудил у Минобороны 4,7 млн за то, что не работал
24 марта 2025, 08:32

Фото: iStock/Zolnierek

Восстановление в должности сторожа воинской части стало результатом решения суда, который признал его увольнение незаконным. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на судебные материалы, инцидент произошел весной 2024 года, когда работник получил два выговора за то, что не обнаружил «диверсанта» во время учебной проверки.
По информации командования, сторож пропустил человека с имитацией коктейлей Молотова и машину с «взрывным устройством», не воспользовавшись металлодетектором и зеркалом. Однако сам мужчина утверждал, что техника была неисправна и что он выполнял свои обязанности должным образом.

Судья, рассмотрев дело, отметила, что вину сторожа не удалось доказать. В результате были отменены приказы о взысканиях, и работник был восстановлен на своей должности. Кроме того, Минобороны обязали выплатить ему 4,7 миллиона рублей за 271 день вынужденного прогула и 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Читайте также:

В Ростове-на-Дону установлены причины пожара в торговом центре

Экс-владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам колонии

Все 22 сгоревшие на стоянке во Владивостоке машины восстановлению не подлежат
#дело
#мужчина
#ущерб
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ведущие «Жить здорово!» Малышева и Продеус расплакались из-за слов гостьи
В выпуске программы на Первом канале гостья тронула Малышеву до слез
24 марта 2025, 08:09

Елена Малышева (Фото: ВКонтакте @zdorovie_info)

В последнем выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале зрители стали свидетелями трогательной истории, которая вызвала сильные эмоции у ведущих. Героиня передачи рассказала о своей сложной жизненной ситуации в рубрике «Труба правды», где участники делятся личными переживаниями. Выпуск доступен на сайте телеканала.
Женщина поведала, что ее беременная дочь на одном из обследований узнала, что ребенок может родиться с синдромом Дауна. В начале она пыталась уговорить дочь прервать беременность, однако та твердо решила оставить ребенка.

Ведущая программы Елена Малышева решила пригласить к трубе телеведущую Эвелину Бледанс, которая воспитывает сына с синдромом Дауна. Эвелина поделилась своим опытом и убедила женщину поддержать дочь в ее решении. После этого гостья вышла из трубы, сообщив, что с радостью ждет появления на свет своего внука.

«Я плачу», — призналась Малышева.

Камера зафиксировала момент, когда соведущий иммунолог Андрей Продеус стоял с покрасневшими глазами. Кардиолог Герман Гандельман добавил, что все имеют право жить на этом свете, подчеркивая важность поддержки и принятия.

Читайте также:

Живет в России, а деньги тратит в США: Елене Малышевой 64 года, как живет телеврач и в какие громкие скандалы она попадала

«Мы осатаневшие люди»: Елена Малышева заявила о несправедливом отношении Первого канала к телеведущим

«Живи, моя милая!»: Елена Малышева рассказала о состоянии 91-летней мамы
#женщина
#люди
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о масштабном увеличении пенсии в апреле
Профессор Виноградов: с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют почти на 15%
24 марта 2025, 06:13

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

С 1 апреля социальные пенсии, включая выплаты по старости, инвалидности, потере кормильца и для детей-сирот, будут проиндексированы. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Размер увеличения составит почти 15%, в результате средняя выплата достигнет 15,4 тысячи рублей. По данным Минтруда, индексация затронет 4,2 миллиона россиян.

Профессор Виноградов уточнил, что величина корректировки зависит от инфляции и прожиточного минимума пенсионера.

«Ветераны Великой Отечественной войны могут получать социальную пенсию на общих основаниях с другими категориями граждан, хотя для них предусмотрены отдельные ежемесячные государственные выплаты», — указал эксперт.
21 марта «Радио 1» передавало, что юрист Русяев раскрыл, возможно ли получать пенсию 100 тысяч рублей и какие условия для этого требуется выполнить.

В ночь с 23 на 24 марта стало известно, что министерство труда и социальной защиты РФ представило прогноз кадровых потребностей на 2024–2029 годы, выделив отрасли с растущим и снижающимся спросом.

Читайте также:

Артистка сорвалась с высоты во время трюка ледового шоу на арене в Кишиневе

Германию уличили в планах превратить страну в Четвертый Рейх и отправить молодежь воевать

«Жизнь перевернулась на 180 градусов»: жена актера Саши Петрова впервые рассказала ​о трудностях перед родами
#пенсии
#выплаты
#ветераны
#индексация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минтруд раскрыл, какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году
Минтруд: к 2029 году самый большой рост покажет сфера оказания персональных услуг
24 марта 2025, 05:55

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Министерство труда и социальной защиты РФ представило прогноз кадровых потребностей на 2024–2029 годы, выделив отрасли с растущим и снижающимся спросом. Информация основана на документах ведомства, с которыми ознакомилось издание РБК.
Согласно прогнозу, наибольший рост ожидается в следующих отраслях (в порядке убывания): персональные услуги, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение.

Юрист назвал вид работы, за который работодатели обязаны доплачивать с марта
Юрист назвал вид работы, за который работодатели обязаны доплачивать с марта
При этом сокращение спроса прогнозируется в торговле, госуправлении, энергетике, сельском хозяйстве, недвижимости, культуре, спорте и финансовом секторе.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе за неполный месяц появилось больше 2000 вакансий с предлагаемой зарплатой более 200 тысяч рублей. К соответствующим выводам пришло исследование hh.ru. Чаще всего, как отмечается, такой доход обещают водителям, курьерам, машинистам и менеджерам.

HR-эксперт Екатерина Зеленкова также отмечала, что к 2030 году резко возрастёт спрос на специалистов в области цифровизации и автоматизации: IT-разработчиков, аналитиков данных, инженеров-робототехников. Однако автоматизация снизит потребность в ручном труде.

Читайте также:

В Госдуме раскрыли, как получить девять дней отдыха в майские праздники

Учительница устроила оргию со школьниками в стиле фильма ужасов «Крик»

«Жизнь перевернулась на 180 градусов»: жена актера Саши Петрова впервые рассказала о трудностях перед родами
#прогноз
#информация
#рф
#бизнес
#производство
#наука
#исследование
#услуги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме раскрыли, как получить девять дней отдыха в майские праздники
Депутат Гаврилов: в майские праздники россияне могут получить девять дней отдыха
24 марта 2025, 04:44

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Россияне смогут продлить майские праздники 2025 года до девяти дней, взяв всего три дня отпуска. Для этого необходимо оформить отпуск с 28 по 30 апреля, соединив его с официальными выходными 26-27 апреля и праздничными днями 1-4 мая. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.
«Подобная практика не противоречит трудовому законодательству и является распространённым способом рационального распределения отпускного времени», — пояснил он.
Гаврилов напомнил, что график отпусков утверждается работодателем заранее, поэтому заявление нужно подать до конца 2024 года. Отказ возможен только при нарушении производственного процесса, но при своевременном согласовании шансы на одобрение высоки.

Депутат также отметил финансовую выгоду выбора конца апреля для оформления отпуска: ведь отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев.

Однако в сферах с непрерывным циклом работодатели могут ограничивать количество сотрудников в отпуске одновременно, поэтому важно согласовывать даты заранее.

Читайте также:

Учительница устроила оргию со школьниками в стиле фильма ужасов «Крик»

Германию уличили в планах превратить страну в Четвертый Рейх и отправить молодежь воевать

В России назвали условие возвращения для артистов, уехавших из страны
#график
#заявление
#депутат
#отпуск
#отдых
Следите за нашими новостями
в удобном формате