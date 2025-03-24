Михаил Ефремов навсегда останется в ИК-4 Белгородской области

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)
Знаменитый актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области за пьяное ДТП, нашел новую роль — диктора для утренней зарядки в колонии. Теперь его голос звучит каждое утро, озвучивая команды для физических упражнений, что вызывает недовольство не только заключенных, но и местных жителей. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
По просьбе администрации колонии Ефремов записал аудиотреки для зарядки, которые включаются для нескольких отрядов заключенных. Упражнения сопровождаются его фирменными фразами: «вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грация и пластика». Однако многие зэки относятся к этому с недовольством, и лишь небольшая группа поддерживает общение с артистом.
Для местных жителей ситуация также оказалась непростой. Каждый день они просыпаются под звуки утренней зарядки с голосом Ефремова, который слышен по всей Алексеевке. Многие уже выучили порядок упражнений и вынуждены слушать его команды на протяжении часа. Это вызывает раздражение и усталость у местных жителей.
Напомним, что трагическое ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В состоянии алкогольного опьянения актер выехал на встречную полосу в самом центре Москвы, что привело к столкновению его внедорожника с фургоном Lada. В результате этого ужасного инцидента погиб курьер Сергей Захаров. Суд признал Ефремова виновным и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы.
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Для местных жителей ситуация также оказалась непростой. Каждый день они просыпаются под звуки утренней зарядки с голосом Ефремова, который слышен по всей Алексеевке. Многие уже выучили порядок упражнений и вынуждены слушать его команды на протяжении часа. Это вызывает раздражение и усталость у местных жителей.
Напомним, что трагическое ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В состоянии алкогольного опьянения актер выехал на встречную полосу в самом центре Москвы, что привело к столкновению его внедорожника с фургоном Lada. В результате этого ужасного инцидента погиб курьер Сергей Захаров. Суд признал Ефремова виновным и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы.
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Дарья Осипова