Михаил Ефремов навсегда останется в ИК-4 Белгородской области

Знаменитый актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области за пьяное ДТП, нашел новую роль — диктора для утренней зарядки в колонии. Теперь его голос звучит каждое утро, озвучивая команды для физических упражнений, что вызывает недовольство не только заключенных, но и местных жителей. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».