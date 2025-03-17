«Технически невозможно»: адвокат Михаила Ефремова назвал фейком его слова о «чудовищной движухе» под Белгородом

Дмитрий Борисов — известный российский телеведущий и журналист, чья карьера началась ещё в школьные годы. Сегодня он — лицо Первого канала и уже успел заменить Андрея Малахова в одном из самых популярных шоу «Пусть говорят». «Радио 1» расскажет о том, как Борисов пришёл в мир телевидения, что случилось между ним и Малаховым, а также что скрывает его личная жизнь.