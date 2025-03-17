«Технически невозможно»: адвокат Михаила Ефремова назвал фейком его слова о «чудовищной движухе» под Белгородом

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Илья Питалев)
В понедельник портал Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT опубликовал якобы подлинную запись телефонного разговора Михаила Ефремова с другом. Отбывающий наказание в колонии актёр пообещал устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области после возможного УДО.
Однако адвокат артиста Юрий Падалко опроверг эти сведения, заявив, что такими фейками кто-то пытается повлиять на общественное мнение перед судебным заседанием.
В беседе с 360.ru юрист подчеркнул, что такого разговора технически не могло произойти.
Напомним, что 24 марта суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова.
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В беседе с 360.ru юрист подчеркнул, что такого разговора технически не могло произойти.
«Заключенные технически не могут звонить кому угодно, в том числе каким-то непонятным друзьям. Есть определенный круг номеров, как правило, это ближайшие родственники, которые согласовываются с руководством колонии. После этого выдается специальная карта, куда эти номера внесены», – отметил Падалко.Также он отметил, что общается с Ефремовым уже четыре года и может с уверенностью заявить, что ни голос, ни тембр, ни сама манера речи на записи не принадлежат актёру.
Напомним, что 24 марта суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова.
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Анастасия Чинкова