Адвокат жертвы ДТП с Михаилом Ефремовым раскрыл, сможет ли актёр вернуться на сцену

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Адвокат Александр Добровинский, защищающий сторону жертвы ДТП, устроенного Михаилом Ефремовым, рассказал о дальнейшей судьбе актёра, если ему удастся выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО).
«Надеюсь, что, если “секретное ходатайство” об УДО Михаила Ефремова будет удовлетворено, Михаил Олегович бросит пить, и мы наконец обретём талантливого актёра», – заявил юрист.26 февраля стало известно, что Ефремов подал официальное прошение об УДО. Ходатайство будет рассмотрено Алексеевским районным судом Белгородской области 24 марта в 10:00. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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