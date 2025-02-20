Михаил Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об УДО

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Михаил Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое рассмотрят уже в ближайшее время, пишет Shot со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, Ефремов уже обсудил с руководством колонии перспективы своего УДО. В качестве основных аргументов для своего освобождения он приводит плохое состояние своего здоровья. Сообщалось, что у Ефремова в колонии появились проблемы с сердцем, легкими и зрением. Также он говорил, что ежедневно усердно трудится: шьет в цеху форму для заключенных, выполняя поставленные планы.
Кроме того, Ефремов уже неоднократно раскаялся в преступлении и регулярно причащается и исповедуется в храме на территории колонии. Он также помогает с художественной самодеятельностью в колонии и прививает другим заключенным любовь к искусству. Так, по словам Ефремова, он готов жить на воле по-новому.
Отмечается, что адвокат осужденного собирался просить об УДО своего подопечного еще до нового года, однако из-за освещения этой темы в СМИ, вопрос пришлось отложить.
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Кроме того, Ефремов уже неоднократно раскаялся в преступлении и регулярно причащается и исповедуется в храме на территории колонии. Он также помогает с художественной самодеятельностью в колонии и прививает другим заключенным любовь к искусству. Так, по словам Ефремова, он готов жить на воле по-новому.
Отмечается, что адвокат осужденного собирался просить об УДО своего подопечного еще до нового года, однако из-за освещения этой темы в СМИ, вопрос пришлось отложить.
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Элина Позднякова