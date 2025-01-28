Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал новости о кинопробах артиста в колонии

Михаил Ефремов (фото: соцсети)
Адвокат актёра Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг сведения о проведении кинопроб в колонии.
Ранее появилась информация о том, что к артисту выстроилась очередь из режиссёров, которые хотят работать с ним.
Адвокат заявил, что эти сообщениях являются фейками, поскольку Ефремов отбывает наказание на общих условиях, поэтому ни о каких кинопробах в колонии речи идти не может.
Михаила Ефремова в 2020 году приговорили к восьми годам колонии общего режима после смертельного ДТП с участием его автомобиля. Актёр находился за рулём в нетрезвом состоянии, он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фургоном. Водитель машины скончался от полученных травм в больнице.
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Адвокат заявил, что эти сообщениях являются фейками, поскольку Ефремов отбывает наказание на общих условиях, поэтому ни о каких кинопробах в колонии речи идти не может.
Михаила Ефремова в 2020 году приговорили к восьми годам колонии общего режима после смертельного ДТП с участием его автомобиля. Актёр находился за рулём в нетрезвом состоянии, он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фургоном. Водитель машины скончался от полученных травм в больнице.
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Анастасия Чинкова