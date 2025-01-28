Стали известны шансы Ефремова на УДО

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
У актера Михаила Ефремова есть высокие шансы на условно-досрочное освобождение, заявил его бывший адвокат Андрей Алешкин в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул, что актеру не нужно бояться отказов, а наоборот стараться всеми силами выйти по УДО.
«Я считаю, что очень большие шансы у Ефремова выйти. Не надо бояться ошибок, бояться отказов. Я бы боялся бездействия. Надо подбодрить Михаила Олеговича, чтобы он набрался сил, посмотрел правосудию еще раз в глаза и, несмотря на любое решение суда, пытался выйти и вернуться к детям, к творчеству», — отметил адвокат.Алешкин добавил, что у Ефремова также есть все шансы на возвращение в кино, так как он — талантливый актер. Адвокат также подчеркнул, что готов сотрудничать с ним, чтобы помочь поскорее выйти по УДО.
Читайте также:
«Уже простили»: продюсер оценил шансы Ефремова на возвращение
Будет снова грести миллионы: Михаил Ефремов нашел себе работу на свободе
Бросил пить, перестал разговаривать и разбогател: как живет Михаил Ефремов в тюрьме
Данил Пономарев