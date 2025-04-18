Михаила Боярского госпитализировали после падения на Спектакле в Петербурге

михаил Боярский (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Актера Михаила Боярского госпитализировали после падения на спектакле в Санкт-Петербурге, сообщил Телеграм-канал 112.
14 апреля на выступлении Народный артист России оступился и упал с высоты порядка трех метров на спину. В итоге падения актер серьезно травмировался. Отмечалось, что Боярский получил переломы грудных позвонков и ушибы.
Сын актера, Сергей, обратил внимание, что Боярский в порядке.
Вместе с тем театр им. Ленсовета, в котором играет Боярский, объявил, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет в необычном формате.
Представители театра тоже отметили, что состояние здоровья Боярского не внушает опасений. Они также уточнили, что медики рекомендовали Михаилу какое-то время отдохнуть и восстановить силы.
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Сын актера, Сергей, обратил внимание, что Боярский в порядке.
«С папой все нормально, он жив-здоров, ничего существенного, критичного. Упал, травмы определенные получил, сейчас находится под наблюдением врачей», — поделился с 78.ru Сергей.
Вместе с тем театр им. Ленсовета, в котором играет Боярский, объявил, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет в необычном формате.
«Михаил Сергеевич Боярский (герцог Эскал) не будет принимать в нем участие, прозвучит только записанный голос артиста», — говорилось в сообщении театра в Телеграм-канале.
Представители театра тоже отметили, что состояние здоровья Боярского не внушает опасений. Они также уточнили, что медики рекомендовали Михаилу какое-то время отдохнуть и восстановить силы.
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Ольга Енгалычева