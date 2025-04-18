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Михаила Боярского госпитализировали после падения на Спектакле в Петербурге

михаил Боярский (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

михаил Боярский (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актера Михаила Боярского госпитализировали после падения на спектакле в Санкт-Петербурге, сообщил Телеграм-канал 112.
14 апреля на выступлении Народный артист России оступился и упал с высоты порядка трех метров на спину. В итоге падения актер серьезно травмировался. Отмечалось, что Боярский получил переломы грудных позвонков и ушибы.

Сын актера, Сергей, обратил внимание, что Боярский в порядке.

«С папой все нормально, он жив-здоров, ничего существенного, критичного. Упал, травмы определенные получил, сейчас находится под наблюдением врачей», — поделился с 78.ru Сергей.

Вместе с тем театр им. Ленсовета, в котором играет Боярский, объявил, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет в необычном формате.

«Михаил Сергеевич Боярский (герцог Эскал) не будет принимать в нем участие, прозвучит только записанный голос артиста», — говорилось в сообщении театра в Телеграм-канале.

Представители театра тоже отметили, что состояние здоровья Боярского не внушает опасений. Они также уточнили, что медики рекомендовали Михаилу какое-то время отдохнуть и восстановить силы.

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Слуцкий: Деятельность экс-главы узбекской диаспоры Исмаилова проверят после его слов о России
Депутат ГД Слуцкий предложил проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры
18 апреля 2025, 19:49

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

В Генеральную прокуратуру РФ будет направлен запрос с целью проверить законность деятельности и нахождения в пределах России бывшего руководителя совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, ранее в одном из интервью Исмаилов заявил, что «узбеки хотят заселить Россию». Парламентарий также добавил, что экс-глава диаспоры имеет российский паспорт, но узбек — по этническому происхождению.

«ЛДПР выведет этого "лидера по оказанию миграционных услуг" на чистую воду. Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и Генпрокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве», — сказал политик.

Он также отметил, что, согласно мнению лидера узбекской диаспоры в Москве, экспансия уже началась: чайхана на каждом углу, посуда и кальяны в каждом доме, большие узбекские семьи. Слуцкий пообещал, что будет проверен каждый шаг Исмаилова. От того, как он попал в Россию, как легализовался, как получил образование, до чистоты бизнеса, последних сделок и работы в диаспоре.

По словам лидера ЛДПР, аргументы Исмаилова являются настолько безобразными в своей наивности, что к ним обязательно нужно прислушаться. За ними стоит неприятная правда, которая подскажет, что делать, как поступить, не дожидаясь народного гнева, заключил Леонид Слуцкий.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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Психосоматолог рассказала, как эмоции влияют на физическое здоровье
Психосоматолог Тур: стресс может вызвать различные физические заболевания
18 апреля 2025, 18:31

Фото: iStock/VladimirFLoyd

Женская психосоматика, как внутренние запреты, влияют на тело, а неприятные эмоции порой превращаются в болезни.
Психосоматолог, нейропсихолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что психосоматика не религия, чтобы в нее верить, а наука — направление медицины, которое изучает влияние эмоций на физическое здоровье человека.

«Стоит немного попереживать, поволноваться сверх обычного, и начинает болеть голова, вдруг появляется насморк, простуда, скручивает живот и так далее. Например, стресс играет ключевую роль в нейрогуморальной женской перестройке. У женщин организм чувствительнее, и изменения в ответ на него более масштабные, потому что репродуктивная система напрямую зависит от внутренней нейрогуморальной регуляции», — объяснила врач.

По ее словам, женское тело запоминает стресс и через время может превращать его в болезни — то же самое происходит с эмоциями.

«Тревога, страхи, беспокойные мысли, в которых мы застреваем превращается в нарушение сна и ухудшение настроения. Это выбивает из колеи. Тело не всегда моментально реагирует, иногда позже. У нас очень много установок, которые повреждают здоровье. И это длительные и перманентные чувства, когда, например, мы застреваем внутри травмы или внутри горя», — сказала психосоматолог.

Она добавила, что важно проживать любые эмоции, чтобы «почувствовать себя внутри себя дома».

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Захарова назвала Зеленского «кровавым клоуном» из-за санкций против Куклачёва
18 апреля 2025, 17:46

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о введении Украиной санкций в отношении известного циркового артиста и дрессировщика Юрий Куклачёва. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Дипломат назвала Владимира Зеленского «кровавым клоуном», который посмел ввести ограничения против всеми любимого клоуна, который щедро дарит радость детям.

Захарова сопроводила сообщение мемом, на котором коты сообщают Куклачёву о введённых против него санкциях и умоляют не отправлять их к «этому наркоману».


Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova

Ранее в этот день сообщалось, что Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении российских деятелей культуры и спорта. В их числе певец Ярослав Дронов (SHAMAN), артист балета Николай Цискаридзе, шоумен Никта Джигурда, актёр Оскар Кучера и многие другие.

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В России призывают создать аграрных пропагандистов
Эксперт Березнюк: России нужны высокопрофессиональные аграрные пропагандисты
18 апреля 2025, 17:39

Фото: iStock/hopsalka

В России нужны кадры, которые будут развивать имидж отечественного сельского хозяйства — высокопрофессиональные аграрные пропагандисты. Об этом заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. По его мнению, сегодня продвижением аграрного сектора занимаются только Минсельхоз и Россельхозбанк.
«России необходимы высокопрофессиональные специалисты, которые будут заниматься PR и пропагандой агропромышленного комплекса и смежных отраслей как на внутреннем, так и внешних рынках. <…> Есть острая нехватка профессиональных людей, которые будут закладывать ключевые смыслы. Это касается продвижения российских продуктов питания и сырья на внешних рынках, привлечения кадров, популяризации отраслевых направлений АПК внутри страны», — поделился эксперт в беседе с RT.
Тем временем председатель правления Россельхозбанка Борис Листов обратил внимание, что за 25 лет Россия смогла добиться впечатляющих результатов в развитии сельского хозяйства, увеличив выручку отрасли более чем в 20 раз, а производство ключевых направлений — до 7,5 раз. В разговоре с «Известиями» он отметил, что доля зарубежных товаров на российском аграрном рынке упала более чем на половину. По его словам, еще в 2000 году РФ была зависима от импорта зерна, а в 2022 собрала рекордный урожай в новейшей истории страны.
«Из крупного импортера продовольствия мы перешли в топ ведущих мировых экспортеров продуктов питания. Наши аграрии не только обеспечивают продовольственную безопасность страны, но и успешно завоевывают новые рынки», — добавил Листов.
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Минюст признал Александра Шпака* иноагентом
18 апреля 2025, 17:35

Александр Шпак* (Фото: ВКонтакте, @sashashpakofficial)

Блогера Александра Шпака* внесли в реестр иноагентов. Так же в этот список попали журналистка Ирина Баблоян*, певица Мария Чистякова* и режиссёр Вячеслав Ширяев*. Об этом сообщается на сайте Минюста России.
Согласно информации ведомства, внесённые в реестр публиковали материалы иноагентов и нежелательных организаций, распространяли ложные данные о решениях российских властей, создавали негативный образ российской армии.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с предложением переименовать иноагентов в предателей. Он также считает, что таким людям нужно проставлять в паспорте соответствующую отметку.

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*признаны в России иноагентами.
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