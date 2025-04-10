Спектакль в театре Маяковского отменили из-за ухудшения состояния Немоляевой

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Спектакль «Бешеные деньги» в московском театре Маяковского отменили из-за того, что актрисе Светлане Немоляевой стало плохо, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что дома у артистки резко ухудшилось состояние. Родные вызвали ей скорую помощь.
В 19:00 Немоляева планировала выйти на сцену театра Маяковского. Сначала родные актрисы заявили, что спектакль состоится. Однако в последний момент мероприятие все же отменили.
Уточнялось, что билеты можно вернуть или обменять до дня начала перенесенного мероприятия в личном кабинете.
В ноябре Светлана Немоляева поделилась, что она почувствовала себя нехорошо во время работы над ремейком фильма «Буратино». Тогда она тоже жаловалась на сердце.
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В 19:00 Немоляева планировала выйти на сцену театра Маяковского. Сначала родные актрисы заявили, что спектакль состоится. Однако в последний момент мероприятие все же отменили.
«Вынуждены сообщить, что по причине болезни артиста спектакль «Бешеные деньги», запланированный на сегодня [10 апреля], переносится на 31 мая [начало в 18:00]», — подчеркнули представители театра в Телеграм-канале.
Уточнялось, что билеты можно вернуть или обменять до дня начала перенесенного мероприятия в личном кабинете.
В ноябре Светлана Немоляева поделилась, что она почувствовала себя нехорошо во время работы над ремейком фильма «Буратино». Тогда она тоже жаловалась на сердце.
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Ольга Енгалычева