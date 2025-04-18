Певица Саша Project после слухов о коме рассказала, что с ней произошло на самом деле

Саша Project (фото: Instagram* @sasha_project)
Певица Саша Project высказалась о слухах про кому, которые появились в прошлом году. 38-летняя артистка отметила, что из-за этих новостей лишилась запланированных платных съёмок.
Исполнительница пришла на шоу «Не Дудь» на «Новом Радио», где дала понять, что сведения о коме не имели ничего общего с реальностью. При этом Саша Project не видит смысла что-то кому-то доказывать в этой ситуации.
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«Как видите, если бы я попала в больницу из-за передозировки, я бы уже лежала в каком-нибудь рехабе. Если бы я пыталась покончить с собой, я бы лежала в психиатрической клинике. Как видите, ни там, ни там меня нет», – отметила артистка.Певица вспомнила, как в тот момент у неё разрывался телефон, а все вокруг обсуждали, что она якобы лежит в коме. После этого у неё сорвались платные съёмки.
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Анастасия Чинкова