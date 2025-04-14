Фанаты рэпера Скриптонита обеспокоены его внешним видом – фото

Скриптонит (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Рэпер Скриптонит (настоящее имя – Адиль Жалелов) напугал поклонников своим внешним видом. Пользователи соцсетей обратили внимание на худобу артиста.
Фанаты забили тревогу после того, как популярный стример Александр Зубарев поделился фотографией со Скриптонитом в своих соцсетях.
На снимке звезда интернета приобнял музыканта, у которого, как посчитали поклонники, очень болезненный вид. При этом нет совершенно никаких сведений о состоянии здоровья артиста. К тому же, он неактивно ведёт соцсети.
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На снимке звезда интернета приобнял музыканта, у которого, как посчитали поклонники, очень болезненный вид. При этом нет совершенно никаких сведений о состоянии здоровья артиста. К тому же, он неактивно ведёт соцсети.
«Пусть поможет ему деньгами на лекарства или хотя бы костыли купит», – написал один из комментаторов.Вместе с тем, другая часть фанатов призвала не паниковать и предположила, что Скриптонит мог похудеть благодаря специальной диете, необходимой из-за диагностированной у него язвы желудка.
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Анастасия Чинкова