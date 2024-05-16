Михаила Гельфанда уволили из РАН

Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Михаил Гельфанд уволен из Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Уволен он был по статье, которая предусматривает прекращение бессрочного трудового договора с тем, кто работает по совместительству, и трудоустройство сотрудника, для которого это место работы является основным. В институте ученый был заведующим учебно-научным центром «Биоинформатика».
Он отметил, что будет ждать заключения комиссии Российской академии наук. По его словам, новая администрация учреждения «увольняет всех несогласных».
Ранее бойца поп-ММА Залимхана Юсупова расстреляли в Махачкале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он отметил, что будет ждать заключения комиссии Российской академии наук. По его словам, новая администрация учреждения «увольняет всех несогласных».
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Дарья Осипова