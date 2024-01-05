В Подольске устранили аварию прорыва на теплотрассе местной котельной

Фото: istockphoto / oksana fedina
В подольском микрорайоне Климовск в ближайшее время начнётся подача отопления после прорыва теплотрассы.
21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз.
Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.
Стоит отметить, что аварию смогли устранить к сегодняшнему утру. Кроме этого, в ближайшее время начнётся подача отопления в жилые дома.
Также аварии на коммунальных объектах наблюдались и в Химках, Электростали и Раменском районе.
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Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.
«В квартирах в это время было около 13-15 градусов, а в подъездах жилых домов прорвало трубы. Позднее в микрорайоне развернули шесть пунктов обогрева, оборудованных тепловыми пушками», — сообщили в Shot.
Стоит отметить, что аварию смогли устранить к сегодняшнему утру. Кроме этого, в ближайшее время начнётся подача отопления в жилые дома.
Также аварии на коммунальных объектах наблюдались и в Химках, Электростали и Раменском районе.
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Мира Полтева