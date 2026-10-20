Миколог назвал самый дорогой растущий в России гриб
Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский назвал самый дорогой растущий в России гриб. Об этом пишет 360.ru.
Специалист назвал черный летний трюфель самым дорогим грибом, произрастающим на территории РФ. По его словам, этот деликатес используется как ароматная приправа или как дополнение к блюдам.
Вишневский отметил, что черный летний трюфель можно найти на юге европейской части страны, начиная от Краснодарского края и далее до Кавказа. Этот вид грибов занесен в Красную книгу, и его сбор запрещен, добавил кандидат биологических наук. Стоимость черного летнего трюфеля может достигать 50 тысяч рублей за килограмм, заключил миколог.
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