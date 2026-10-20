Миколог назвал самый дорогой растущий в России гриб

20 октября 2026, 16:06

Миколог Вишневский: черный летний трюфель — самый дорогой растущим в РФ гриб

Фото: iStock/olgakr

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский назвал самый дорогой растущий в России гриб. Об этом пишет 360.ru.