Нутрициолог рассказала, как правильно читать этикетки на продуктах

20 октября 2026, 14:50

Нутрициолог Слип: производители называют сахар глюкозно-фруктозными сиропами

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Производители используют глюкозно-фруктозные сиропы в составе продукта, чтобы замаскировать наличие сахара. Об этом сообщила NEWS.ru нутрициолог Анна Слип.