Нутрициолог рассказала, как правильно читать этикетки на продуктах
Производители используют глюкозно-фруктозные сиропы в составе продукта, чтобы замаскировать наличие сахара. Об этом сообщила NEWS.ru нутрициолог Анна Слип.
По ее словам, в магазинах покупатели часто обращают внимание на броское название, цену и срок годности продукта. Однако наиболее важная информация о составе размещена на обратной стороне упаковки мелким шрифтом. По закону, ингредиенты должны быть перечислены в порядке убывания их содержания: чем больше вещества в продукте, тем выше оно стоит в списке. Первые две-три позиции обычно указывают на сам продукт, пояснила она.
Специалист подчеркнула, что в ряде продуктов может содержаться несколько скрытых источников сахара. Согласно ее мнению, надписи «фитнес», «эко» и «натуральный» на упаковках часто используются как маркетинговый ход для привлечения внимания потребителей.
Калории, указанные крупным шрифтом на лицевой стороне упаковки, не всегда отражают реальную картину. Эти цифры могут относиться не ко всей упаковке, а только к одной порции, размер которой производитель определяет самостоятельно. Если порция будет меньше, то и калорий, и сахара в продукте окажется меньше, что может сделать его более привлекательным для покупателей. Поэтому лучше проверять информацию на обратной стороне упаковки, в разделе «на 100 г», заключила Слип.
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