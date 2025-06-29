День Мануила Солнцестоя 30 июня: Как сохранить удачу в финансовых делах и укрепить здоровье, народные приметы
30 июня в народном календаре отмечается день Мануила-солнцестоя или Молодой Ярило. Наши предки считали, что в полдень этого праздника солнце словно «замирает над головами», даря максимум энергии природе и людям. Православная церковь в это время чтит память мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персиян Халкидонских. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Праздник Мануила Солнцестоя, отмечаемый 30 июня (17 июня по старому стилю), тесно связан с почитанием святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила Халкидонских.
Три родных брата Мануил, Савел и Исмаил происходили из знатного персидского рода. В 362 году они прибыли ко двору римского императора Юлиана Отступника в качестве послов с мирной миссией. Когда правитель потребовал от них участия в языческом обряде, братья отказались поклоняться богам и смело заявили о своей христианской вере.
Разъяренный император приказал подвергнуть послов жестоким пыткам: мучеников подвесили на дереве, вбив им в головы гвозди, а под ногти вонзили острые спицы. Несмотря на нечеловеческие страдания, святые братья остались непоколебимы в своей вере. После этого император приказал обезглавить святых.
После мученической кончины по приказу Юлиана их тела должны были сжечь, но произошло чудо: земля разверзлась и приняла останки страстотерпцев. Через два дня мощи чудесным образом появились на поверхности, оставаясь совершенно нетленными. Это знамение обратило ко Христу многих очевидцев. Вскоре и сам гонитель Юлиан погиб в сражении, а его преемники-христиане прославили память святых братьев строительством храмов в их честь.
Традиции дня
Главной традицией дня Мануила на Руси было внимательное наблюдение за солнцем. Люди выходили встречать рассвет, гадая по его виду о будущем урожае. Если солнце «играло» — переливалось разными цветами — это считалось добрым знаком, сулящим удачу.
Вода в этот день обретала особую целебную силу: утренняя роса дарила красоту, а речная вода — здоровье. Поэтому до восхода солнца обязательно купались в реках и озёрах. Собирали и целебные травы — зверобой, полынь, папоротник, которые в этот день набирали особую мощь.
Однако день Мануила Солнцестоя был не только временем сбора даров природы, но и периодом повышенной активности нечистой силы. Славяне верили, что с убывающим солнцем просыпаются русалки, кикиморы и прочая нечисть. Для защиты развешивали у домов полынь, чеснок и рябиновые ветки, окуривали жилища дымом сушёных трав. Особенно опасались выходить ночью в одиночку, чтобы не попасть под власть злых духов.
В то же время это был важный день подготовки к жатве — женщины освящали серпы, проверяли закрома, пекли обрядовый хлеб, часть которого отдавали скоту для здоровья.
Что нельзя делать 30 июня
День сопровождался и строгими запретами. Категорически нельзя было работать с огнём — разжигать печь для обжига глины или ковать железо, так как это «отнимало силу у солнца».
Возбранялось начинать любые важные дела — сеять, сажать, строить или ремонтировать, чтобы не навлечь беду. Под запретом были ссоры и громкие песни в поле — считалось, что шум может разбудить злых духов или спугнуть удачу.
Одним из самых строгих запретов было употребление алкоголя. Считалось, что даже небольшая рюмка могла открыть человека для влияния нечистой силы. Пьяный рисковал не только лишиться рассудка, но и попасть под власть русалок или леших, которые в этот день особенно охотно заманивали людей в свои сети. Вместо хмельных напитков в этот день пили освященную воду или травяные отвары, обладающие защитными свойствами.
Не менее важным был запрет на стрижку волос. Наши предки верили, что волосы хранят жизненную силу человека, и их укорачивание в этот день могло буквально «обрезать» несколько лет жизни. Особенно строго это правило соблюдали в отношении детей, чья жизненная энергия считалась наиболее уязвимой. Даже расчесываться рекомендовалось с особой осторожностью, чтобы не потерять ни единого волоска.
Финансовые операции в этот день также находились под строгим запретом. Давать или брать деньги в долг считалось крайне опасным — такие средства могли навсегда уйти из семьи или принести череду финансовых неудач. Даже обычные покупки и продажи по возможности откладывали на более благоприятное время.
Приметы
- Гром на Мануила предвещал холодную осень и ранние заморозки.
- Много ягод в лесу — к снежной и морозной зиме.
- Богатый медосбор — к долгому бабьему лету.
- Росы обильные — к грибному сезону осенью.
- Дуб до этого дня не распустился — к неурожайному году.