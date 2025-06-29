29 июня 2025, 14:59

Фото: iStock/ TomasSereda

30 июня в народном календаре отмечается день Мануила-солнцестоя или Молодой Ярило. Наши предки считали, что в полдень этого праздника солнце словно «замирает над головами», даря максимум энергии природе и людям. Православная церковь в это время чтит память мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персиян Халкидонских. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 30 июня Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Sergio Nogueira



Традиции дня

Фото: iStock/ rogkov



Что нельзя делать 30 июня

Фото: iStock/ Nelson Hernandez Chitiva



Приметы