Миколог предупредила о радиационных грибах
Миколог Филиппова: грибы накапливают радиационное загрязнение
Радиационное загрязнение может сохраняться в окружающей среде десятилетиями, а некоторые радиоактивные элементы способны накапливаться в грибах. Об этом рассказала миколог, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования КемГУ Александра Филиппова.
В беседе с VSE42.RU специалист отметила, что радиоактивные вещества могут поглощаться грибницей и накапливаться в мицелии, а затем попадать в плодовые тела.
«У радиоактивных элементов большой период полураспада, поэтому те грибы, которые находятся в этой зоне, они их поглощают, находятся в мицелии и потом в самих плодовых телах», — объяснила Филиппова.
Миколог отметила, что даже спустя несколько десятилетий радиационное загрязнение отдельных территорий может представлять опасность для человека. В качестве примера она привела пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС районы Белоруссии.
«В 2018 году мы были в Белоруссии, и там до сих пор есть территории, где стоят значки радиации и указатели, что запрещен сбор грибов, ягод и трав. Это действительно реальная опасность, и за несколько десятилетий этот уровень радиации может снижаться, но не настолько, чтобы стать безопасным для человека», — рассказала специалист.