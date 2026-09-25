Миколог предупредила о радиационных грибах

25 сентября 2026, 18:12

Миколог Филиппова: грибы накапливают радиационное загрязнение

Фото: iStock/Eileen Kumpf

Радиационное загрязнение может сохраняться в окружающей среде десятилетиями, а некоторые радиоактивные элементы способны накапливаться в грибах. Об этом рассказала миколог, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования КемГУ Александра Филиппова.





В беседе с VSE42.RU специалист отметила, что радиоактивные вещества могут поглощаться грибницей и накапливаться в мицелии, а затем попадать в плодовые тела.





«У радиоактивных элементов большой период полураспада, поэтому те грибы, которые находятся в этой зоне, они их поглощают, находятся в мицелии и потом в самих плодовых телах», — объяснила Филиппова.

«В 2018 году мы были в Белоруссии, и там до сих пор есть территории, где стоят значки радиации и указатели, что запрещен сбор грибов, ягод и трав. Это действительно реальная опасность, и за несколько десятилетий этот уровень радиации может снижаться, но не настолько, чтобы стать безопасным для человека», — рассказала специалист.