Россиянам назвали самые безопасные для употребления в пищу грибы

23 сентября 2026, 23:13

Врач Кашух: шампиньоны и вешенки считаются самыми безопасными грибами

Фото: iStock/rebeccafondren

Шампиньоны и вешенки, выращенные в промышленных условиях, считаются одними из наиболее безопасных грибов для употребления в пищу. Об этом в беседе с RT рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.





По словам специалиста лаборатории «Гемотест», при выборе грибов предпочтение стоит отдавать продуктам, выращенным на специализированных производствах. К этой категории относятся, в частности, шампиньоны и вешенки.



При этом некоторым людям употребление грибов рекомендуется ограничивать. В частности, речь идёт о пациентах с панкреатитом и заболеваниями кишечника, при которых наблюдается диарея. В таких случаях грибы способны усиливать неприятные симптомы.



Отдельные ограничения касаются и людей с подагрой.





«При подагре грибами также увлекаться не нужно — в них есть пуриновые соединения, которые могут усугублять течение болезни», — говорит врач.

«С трёх до пяти — семи лет допустимы только грибы промышленного производства в небольшом количестве. Беременным и кормящим женщинам, а также пожилым людям грибы следует есть с осторожностью, а выбирать предпочтительно промышленные сорта», — заключила собеседница RT.