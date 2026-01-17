Миллиардер Эллисон переименовал яхту из‑за неожиданной «нацистской» анаграммы
Сооснователь корпорации Oracle, миллиардер Ларри Эллисон, оказался в неловкой ситуации после того, как прочитал название своей яхты наоборот. Об этом пишет австралийский портал news.com.au.
Судно немецкой постройки он назвал Izanami — в честь синтоистской богини из японской мифологии. Однако вскоре выяснилось, что при прочтении названия в обратном порядке образуется фраза I’m a nazi («я нацист»).
Эллисон, имеющий тесные семейные связи с Израилем, узнал о нежелательном подтексте и незамедлительно принял меры. Для удаления прежнего названия он использовал растворитель для краски.
Позднее миллиардер переименовал яхту, а потом и вовсе продал. Сейчас судно принадлежит итальянскому бизнесмену Алессандро Дель Боно.
