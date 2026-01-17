Миллиардер Эллисон переименовал яхту из‑за неожиданной «нацистской» анаграммы

17 января 2026, 03:59

Фото: iStock/NiseriN

Сооснователь корпорации Oracle, миллиардер Ларри Эллисон, оказался в неловкой ситуации после того, как прочитал название своей яхты наоборот. Об этом пишет австралийский портал news.com.au.