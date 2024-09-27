Миллиардер Ньель подтвердил оказание помощи Дурову после его задержания в Париже

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Французский миллиардер Ксавье Ньель подтвердил, что оказал помощь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову после того, как тот был задержан в парижском аэропорту. Сейчас предприниматель и программист вынужден оставаться во Франции по условиям судебного контроля.
Основатель европейской телекоммуникационной группы Iliad заявил в эфире телеканала BFMTV, что для него Дуров не пересёк черту, так он ещё пока не был осуждён. И он не берётся сказать, собирался ли сооснователь и генеральный директор мессенджера переступить эту черту.
Он также добавил, что когда ему звонит друг и говорит, что у него проблемы, он всегда готов прийти на помощь. Об остальном миллиардер порекомендовал спрашивать у самого Дурова, так как это «его жизнь и его история».
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Одно могу вам сказать: когда появляются проблемы с законом, когда оказываешься в тюрьме, все вокруг вдруг исчезают. Остаёшься один со своими неприятностями», — сказал Ньель.
Он также добавил, что когда ему звонит друг и говорит, что у него проблемы, он всегда готов прийти на помощь. Об остальном миллиардер порекомендовал спрашивать у самого Дурова, так как это «его жизнь и его история».
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Александр Бойцов