Парижская прокуратура хотела 20 миллионов евро за освобождение Дурова

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Прокуратура Парижа снизила залог за освобождение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова под судебный контроль после предъявления обвинений. Об этом сообщает местная газета Le Monde.
Отмечается, что ранее парижская прокуратура потребовала назначить залог в размере 20 миллионов евро, который сопровождался бы стандартными мерами судебного контроля, такими как регулярный приход в комиссариат, обязательство оставаться на территории Франции и уведомление в случае смены места жительства. Однако позднее суд постановил снизить сумму в четыре раза, до пять миллионов евро.
Газета пишет, что сумма залога на фоне состояния предпринимателя выглядит незначительной. Хотя нет чёткой оценки заработка Дурова.
При этом сам бизнесмен во время задержания в конце августа заявил, что его зарплата составляет всего один дирхам ОАЭ (примерно 25 рублей), однако его личное финансовое состояние оценивается от девяти до 15,5 миллиарда долларов.
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Газета пишет, что сумма залога на фоне состояния предпринимателя выглядит незначительной. Хотя нет чёткой оценки заработка Дурова.
При этом сам бизнесмен во время задержания в конце августа заявил, что его зарплата составляет всего один дирхам ОАЭ (примерно 25 рублей), однако его личное финансовое состояние оценивается от девяти до 15,5 миллиарда долларов.
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Анастасия Чинкова