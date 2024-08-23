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Усманов: санкции Запада обернулись катастрофой для Европы

Усманов: санкции это колоссальная ошибка Запада
23 августа 2024, 00:11
Фото: istock/Mihrzn

Фото: istock/Mihrzn

Алишер Усманов, основатель USM и девятый в списке богатейших россиян по версии Forbes, назвал санкции Запада «колоссальной ошибкой». В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera бизнесмен отметил, что наибольший ущерб от санкций несет Европа, тогда как в России они достигли противоположного эффекта.
По словам Усманова, санкции, которые были введены против российских бизнесменов по политическим мотивам, в действительности способствовали укреплению российской экономики. Он подчеркнул, что российские предприниматели, несмотря на ограничительные меры, перенаправили инвестиции на внутренний рынок и адаптировались к новым условиям. Усманов также отметил, что санкции привели к тому, что Россия вернула деньги домой, а Европа вынуждена платить за российские энергоносители значительно больше. Об этом сообщает РБК.

Бизнесмен считает, что усиление санкций и торговых барьеров сокращает возможности для транснациональных компаний и увеличивает шансы для местных игроков. Он утверждает, что торговые барьеры могут служить защитой национальных рынков и что санкции являются признаком бессилия.



Усманов также выразил сожаление по поводу того, что вместо того, чтобы сосредоточиться на благотворительности и здоровье, ему приходится бороться с санкциями и политическим преследованием в Германии. Он отметил, что даже его сестра, Гульбахор Исмаилова, несмотря на отказ от его наследства, остается под санкциями.

В заключение Усманов высказался о конфликте России и Украины, подчеркивая, что устойчивый мир возможен только через разумные переговоры и компромиссы. По его мнению, в многополярном мире безопасность Евразийского региона должна учитывать интересы России, Китая, стран Центральной Азии, Турции и ЕС.

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#мир
Израиль отказал президенту Палестины в посещении части его страны
Аль-Малики: Израиль отказал президенту Палестины Аббасу в посещении сектора Газа
22 августа 2024, 21:55

Фото: сайт Кремля

Израиль отказал президенту Палестины в посещении части его страны — сектора Газа, что подтверждает военную оккупацию анклава. Об этом сообщил советник президента Палестины министр Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости.
По его словам, Палестина не запрашивала разрешения у Израиля на въезд президента в Газу, так как это часть ее территории, а просто объявила о своих намерениях.
«И тут же последовал израильский ответ, в котором говорилось, что они не позволят президенту Махмуду Аббасу войти в Газу. Это значит только то, что Газа находится под израильской военной оккупацией. Но мы не спрашиваем разрешения у израильских оккупантов, чтобы палестинский президент мог посетить любую часть палестинской территории. Это очевидно», — пояснил советник.
Он также добавил, что палестинское руководство не будет мириться с таким положением дел, хоть и понимают, что сектор Газа действительно оккупирован Израилем.
«Аббас заранее знал, что Израиль не позволит ему поехать в Газу. Именно поэтому он запросил поддержку и гарантии безопасности СБ ООН, чтобы преодолеть израильский отказ во въезде в Газу», — отметил Рияд аль-Малики.
Ранее сообщалось, что в Ново-Огарево прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы Палестина Махмуда Аббаса. Лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество двух стран, говорилось в сообщении.

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CNN: репортер Пейтон приехал в Курскую область по приглашению Киева
22 августа 2024, 21:37

Фото: istockphoto/N-sky

Американский репортер Ник Пейтон Уолш, на которого сотрудники ФСБ открыли уголовное дело, незаконно находился в Курской области после приглашения Киева, а также в сопровождении неонацистов ВСУ, сообщает телеканал CNN, чьим сотрудником и является Пейтон.
«Наша команда была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными», — передает CNN.
Против Пейтона и еще нескольких сотрудников зарубежных СМИ открыли уголовные дела по факту незаконного пересечения государственной границы. По данной статье можно получить срок до пяти лет лишения свободы.

По словам российского дипломата Марии Захаровой, все случаи незаконного проникновения фиксируются.

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#россия
#украина
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#сша
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#война
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#новости
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Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом до 2031 года
22 августа 2024, 20:51

Фото: istockphoto/rarrarorro

Верховный суд Венесуэлы подтвердил результаты избирательной комиссии и признал Николаса Мадуро избранным президентом страны с 2025 по 2031 год. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает телеканал Telesur.
«Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год», — указано в сообщении.
Согласно решению суда, к оппозиционному кандидату в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесу должны принять соответствующие меры, так как он не явился суд в отличие от своих оппонентов.

Ранее США и Евросоюз выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью, если он добровольно не откажется от президентских полномочий после недавних выборов, указывалось на официальном сайте американского Конгресса.
«Наши правительства намерены привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов», — отмечается в заявлении.

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Сенатор Джабаров заявил об основном условии переговоров с Украиной
22 августа 2024, 19:36

Фото: iStock/Diy13

Первый заместитель главы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что переговоры с Украиной возможны только на условиях России.
«Я думаю, никаких переговоров сейчас быть не может. Об этом сказали президент России и министр иностранных дел. Эту позицию озвучила и Мария Захарова. Какие переговоры могут быть с нацистами и террористами? В будущем переговоры могут быть только на наших условиях», — пояснил в беседе с NEWS.ru Джабаров.

Ранее президент Чехии Петр Павел высказал мнение о том, что так называемого справедливого мира, о котором говорит Владимир Зеленский, достичь вряд ли удастся, так как он является скорее иллюзией.

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#конфликт
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Казахстан и Таджикистан заключат договор о союзничестве
22 августа 2024, 18:50

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Договор о союзничестве заключат Казахстан с Таджикистаном. Документ выведет отношения между республиками на новый уровень, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев при переговорах со своим коллегой Эмомали Рахмоном.
Токаев заметил, что событие являет собой важный шаг, политик, по его словам, придает ему очень большое значение.

«В этих целях сегодня мы подпишем Договор о союзнических отношениях», — произнес Токаев.

Он заключил, что сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном находится в состоянии подъема, а договоренности, достигнутые ранее — в стадии последовательной реализации. Токаев прибыл в Таджикистан с государственным визитом до 23 августа.

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#мир
#казахстан
#таджикистан
#договор
#новости
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В Петербурге напечатают 3,8 млн бюллетеней для выборов губернатора
22 августа 2024, 18:06

Фото: iStock/bizoo_n

В Санкт-Петербурге начали печатать бюллетени для выборов губернатора. Отмечается, что всего их будет 3,8 млн.
«Для выборов губернатора Петербурга будет изготовлено 3 816 000 избирательных бюллетеней. Столько же, сколько и всех избирателей Петербурга, с расчётом на достаточно высокую явку. Понятно, что явка будет меньше 100%. Но всё остальное – это резерв бюллетеней, который, если не будет использован, то его после выборов уничтожат», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

До этого председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова заявила о росте числа обращений граждан в Общественную палату, а также об увеличении доверии россиян к ОП.

«Срок рассмотрения обращений составляет 30 дней, но мы стараемся сделать всё для решения проблемы более оперативно. В свою очередь мы чувствуем, что доверие к Общественной палате России как к институту, выступающему своеобразным мостом между человеком и государством, растет. Это подтверждают и данные статистики», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Булгакова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовало обучение членов участковых избирательных комиссий в преддверии Единого дня голосования.

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#подмосковье
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#обучение
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#губернатор
#выборы
#санкт-петербург
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Среди демократов в США назревает раскол — СМИ
Axios: демократы США могут расколоться из-за выбора Харрис и позиции по Израилю
22 августа 2024, 17:11

Фото: istockphoto/Tatsiana Niamera

У демократов США может произойти раскол из-за выбора в качестве кандидатуры на пост американского лидера Камалы Харрис, а также на фоне разногласий по поддержке и иммиграции Израиля, передает Axios, ссылаясь на источники.
«Под убедительной демонстрацией единства демократов вокруг вице-президента Камалы Харрис в Чикаго разворачивается тихая борьба за ее позицию — и ее партии — по таким сложным вопросам, как иммиграция и Израиль (военная поддержка страны — прим. ред.)», — сказано в материале.

Уточняется, что раскол может проявить себя после выборов, которые состоятся 5 ноября.

На пост хозяина главы Белого дома есть два явных кандидата — республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис, заменившая в предвыборной гонке действующего заокеанского президента Джо Байдена.

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#израиль
#выборы
#камала харрис
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Над Крымом заметили четыре разведывательных самолета НАТО
22 августа 2024, 17:06

Фото: istockphoto / aapsky

В небе над Чёрным морем наблюдается повышенная активность разведывательных самолётов стран НАТО, сообщает издание «Военная хроника».
По данным сервиса контроля за воздушным движением FlightRadar24, над Черноморским регионом работают сразу четыре самолета-разведчика стран НАТО.

«Это противолодочный самолёт ВМС США Boeing P8 Poseidon, самолёт электронной разведки ВВС США Boeing RC-135V River Joint, самолёт дальнего радиолокационного наблюдения НАТО Boeing E-3A Sentry и самолёт радиоразведки Bombardier Challenger 650. Национальную принадлежность последнего не удалось установить», — сообщили в издании.

Разведывательные самолёты Poseidon и River Joint, отправленные с авиабаз Сигонелла на Сицилии и Милденхол в Великобритании, стали вести себя осторожнее после инцидента с американским беспилотником Global Hawk, попавшим под воздействие российского истребителя Ми-35.

Когда у Чёрного моря собирается много американских разведывательных самолётов, это не приводит ни к чему хорошему.

Самолёты собирают информацию о военных объектах в Крыму и разведывают цели для ракетных ударов, координируют действия ВСУ.

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#сша
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#маск
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Минпросвещения: 114 школ Курской области начнут учебный год дистанционно
22 августа 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Mehmet Algin

Занятия в 114 школах Курской области начнутся в новом учебном году в дистанционном формате. Об этом сообщил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с правительством страны.
Министр уточнил, что это касается школ, расположенных в приграничных районах, передаёт ТАСС. По его словам, основная работа по вопросам дистанционного формата уже проведена, совместно с Минцифры создана государственная информационная система «Моя школа».

«На платформе размещены все необходимые учебные материалы», — сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения также добавил, что сотрудники ведомства работают над тем, чтобы должным образом обеспечить все образовательные процессы. Кроме того, школьники будут своевременно обеспечены всеми нужными учебниками.

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Выборы губернатора Курской области начнутся досрочно с 28 августа
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