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Алишер Усманов, основатель USM и девятый в списке богатейших россиян по версии Forbes, назвал санкции Запада «колоссальной ошибкой». В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera бизнесмен отметил, что наибольший ущерб от санкций несет Европа, тогда как в России они достигли противоположного эффекта.
По словам Усманова, санкции, которые были введены против российских бизнесменов по политическим мотивам, в действительности способствовали укреплению российской экономики. Он подчеркнул, что российские предприниматели, несмотря на ограничительные меры, перенаправили инвестиции на внутренний рынок и адаптировались к новым условиям. Усманов также отметил, что санкции привели к тому, что Россия вернула деньги домой, а Европа вынуждена платить за российские энергоносители значительно больше. Об этом сообщает РБК.
Бизнесмен считает, что усиление санкций и торговых барьеров сокращает возможности для транснациональных компаний и увеличивает шансы для местных игроков. Он утверждает, что торговые барьеры могут служить защитой национальных рынков и что санкции являются признаком бессилия.
Усманов также выразил сожаление по поводу того, что вместо того, чтобы сосредоточиться на благотворительности и здоровье, ему приходится бороться с санкциями и политическим преследованием в Германии. Он отметил, что даже его сестра, Гульбахор Исмаилова, несмотря на отказ от его наследства, остается под санкциями.
В заключение Усманов высказался о конфликте России и Украины, подчеркивая, что устойчивый мир возможен только через разумные переговоры и компромиссы. По его мнению, в многополярном мире безопасность Евразийского региона должна учитывать интересы России, Китая, стран Центральной Азии, Турции и ЕС.
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Бизнесмен считает, что усиление санкций и торговых барьеров сокращает возможности для транснациональных компаний и увеличивает шансы для местных игроков. Он утверждает, что торговые барьеры могут служить защитой национальных рынков и что санкции являются признаком бессилия.
Усманов также выразил сожаление по поводу того, что вместо того, чтобы сосредоточиться на благотворительности и здоровье, ему приходится бороться с санкциями и политическим преследованием в Германии. Он отметил, что даже его сестра, Гульбахор Исмаилова, несмотря на отказ от его наследства, остается под санкциями.
В заключение Усманов высказался о конфликте России и Украины, подчеркивая, что устойчивый мир возможен только через разумные переговоры и компромиссы. По его мнению, в многополярном мире безопасность Евразийского региона должна учитывать интересы России, Китая, стран Центральной Азии, Турции и ЕС.
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Елена Перлова