Миллиарды человек со всего мира посмотрели трансляцию «Интервидения»
Финал международного музыкального конкурса «Интервидение» собрал рекордную аудиторию – трансляцию шоу посмотрели четыре миллиарда человек по всему миру. Такие сведения озвучили организаторы конкурса, передаёт ТАСС.
Отмечается, что уникальное шоу с дополненной реальностью посмотрели четыре миллиарда зрителей со всего мира. Также оно собрало 500 волонтёров из пяти стран.
Финал состоялся 20 сентября в Москве на площадке Live Арена. В конкурсе приняли участие исполнители из 23 стран. Победителем по итогам голосования международного жюри стал артист из Вьетнама – Дык Фук.
С приветствием к участникам конкурса обратился президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что конкурс строится на принципах уважения, творчества и взаимопонимания.
