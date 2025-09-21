Миллиарды человек со всего мира посмотрели трансляцию «Интервидения»

21 сентября 2025, 20:10

Организаторы сообщили, что трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 млрд человек

Фото: Радио 1

Финал международного музыкального конкурса «Интервидение» собрал рекордную аудиторию – трансляцию шоу посмотрели четыре миллиарда человек по всему миру. Такие сведения озвучили организаторы конкурса, передаёт ТАСС.