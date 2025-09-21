В МИД заявили о попытках срыва «Интервидения»
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые лица предпринимали серьёзные попытки сорвать «Интервидение». Об этом пишет РИА Новости.
По словам дипломата, на ряд победителей давили, но безуспешно.
Финал конкурса прошёл вечером, 20 сентября, на площадке Live Arena в Москве. Победителем стал Дык Фук с песней «Phu Dong Thien Vuong». Позже он признался, что хотел бы «собственными руками» написать песню на русском и готов доучить язык, чтобы сотрудничать с российскими артистами.
Второе место занял Кыргызстан — группа Nomad с композицией «Жалгыз сага» («Только тебе»). Третье место досталось Катару: его представляла певица и актриса Дана Аль‑Мир с энергичной арабской песней «Huwa Dha Anta» («Это именно ты»).
В 2026 году международный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии.
Читайте также: