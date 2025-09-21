В МИД заявили о попытках срыва «Интервидения»

21 сентября 2025, 13:50

Лавров: на участников «Интервидения» давили с целью срыва конкурса

Фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые лица предпринимали серьёзные попытки сорвать «Интервидение». Об этом пишет РИА Новости.