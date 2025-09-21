«Опозорился и подвел страну»: Садальский заявил, что SHAMAN предал Россию на «Интервидении»
Стас Садальский обвинил в предательстве Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, который попросил не оценивать его выступление на «Интервидении». В своем блоге он заявил, что этим поступком певец подвел Россию и «опозорился» перед другими странами.
Садальский посчитал отказ Дронова неприемлемым на фоне политической обстановки в мире. Он заявил, что тот «плохо выглядел», а его «песня с поступком» – «кринж и зашквар».
«Вы представляете, выходит такой боец на ринг и говорит: «Я уже всех победил». А вы не считаете, что Шаман опозорился и страну подвел? <…> Обидно, когда нас иностранцы не пускают участвовать в соревнованиях, а здесь мы сами отказываемся. Это разве не предательство?» – возмутился артист.Кроме того, актер отметил, что вьетнамский исполнитель Дык Фук победил заслуженно. Он высоко оценил его певческие способности, песню и номер в целом.
«Голос исполнителя сильный, выжал все - как лимон. Мелодия современная, динамичная. И оформление было на высоте. 100% победитель», – поделился Садальский.При этом он заявил, что голосование было нечестным, указав на некоторые противоречия в информации, касающейся распределения баллов от членов жюри.
«Наш композитор из жюри перед объявлением результатов сказал, что отдал голос за Вьетнам, но в интернете написали, что за Белоруссию! Американец тоже возмущался, что ему приписали не те голоса! Ох уж это электронное голосование», – добавил Садальский.