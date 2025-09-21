В России оценили интерес Запада к «Интервидению»

21 сентября 2025, 18:14

Лавров: Россия приветствует интерес западных коллег к «Интервидению»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Россия положительно отнеслась к интересу западных СМИ к музыкальному конкурсу «Интервидение». Об этом Первому каналу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.





Финал конкурса состоялся вечером 20 сентября на площадке Live Arena в Москве. Победителем стал Дык Фук с песней «Phu Dong Thien Vuong». Артист признался, что хотел бы сам написать композицию на русском и готов подтянуть язык для сотрудничества с российскими музыкантами. На втором месте — Кыргызстан: группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). Третье место заняла Катарская исполнительница Дана Аль‑Мир с энергичной арабской композицией «Huwa Dha Anta» («Это именно ты»).





«Мы приветствуем то, что наши западные коллеги, ваши западные коллеги, журналисты, проявляют интерес к этому конкурсу», — добавил Лавров.

