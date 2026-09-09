Стало известно, сколько тысяч рублей москвички тратят на уход за собой

09 сентября 2026, 17:32

Москва стала самым дорогим городом по базовым бьюти-услугам

Фото: Istock / Larysa Vdovychenko

Москва оказалась на первом месте среди российских городов по суммарной стоимости базовых бьюти-услуг. Согласно данным 2ГИС, в среднем маникюр, педикюр, оформление бровей и ресниц, стрижка и укладка обходятся жительнице столицы в 15 962 рубля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».