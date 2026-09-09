Стало известно, сколько тысяч рублей москвички тратят на уход за собой
Москва оказалась на первом месте среди российских городов по суммарной стоимости базовых бьюти-услуг. Согласно данным 2ГИС, в среднем маникюр, педикюр, оформление бровей и ресниц, стрижка и укладка обходятся жительнице столицы в 15 962 рубля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
При этом месячной зарплаты москвичкам в среднем хватает примерно на 11 таких визитов в салоны красоты. Следом в рейтинге самых дорогих городов идут Санкт-Петербург — 14 033 рубля, Казань — 13 122, Екатеринбург — 12 353, Самара — 11 911 и Красноярск — 11 318 рублей.
У мужчин базовый уход за собой в столице обходится дешевле. Стрижка, оформление бороды, маникюр и педикюр в среднем стоят 9 335 рублей. При этом московской зарплаты, согласно статистике, хватает примерно на 20 подобных визитов.
Москва одновременно лидирует и по количеству заведений этой сферы. В столице насчитывается около 1510 барбершопов и 8073 парикмахерских. Похоже, поддерживать красоту в Москве можно практически на каждом углу — вопрос только в том, сколько это будет стоить.
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