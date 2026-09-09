Мужчину зарубили топором и избили его жену на фестивале музыки Solar Systo Togathering

09 сентября 2026, 17:14

Baza: мужчину зарубили топором на музыкальном фестивале в Ленобласти

Фото: istockphoto/Grape_vein

В Ленинградской области трое злоумышленников напали на семейную пару во время музыкального фестиваля, зарубили мужчину топором, избили его супругу, а тело погибшего выбросили у трассы. Об этом пишет Baza.