Мужчину зарубили топором и избили его жену на фестивале музыки Solar Systo Togathering
В Ленинградской области трое злоумышленников напали на семейную пару во время музыкального фестиваля, зарубили мужчину топором, избили его супругу, а тело погибшего выбросили у трассы. Об этом пишет Baza.
Инцидент произошел на площадке мероприятия Solar Systo Togathering, расположенной в лесу примерно в 100 км от Санкт-Петербурга, недалеко от Финского залива. По данным источника, 53-летний Тахир вместе с женой вечером остался в палаточном лагере, чтобы присматривать за торговой точкой с одеждой и хендмейдом, пока организаторы уехали в город.
Ночью в лагерь проникли трое мужчин с намерением ограбить магазин. На их пути встал глава семьи, у которого при себе оказался топор. Завязалась потасовка: нападавшие повалили мужчину, отобрали оружие и нанесли ему несколько ударов по голове.
Женщина попыталась заступиться за супруга, но также получила побои. Ей удалось скрыться и спрятаться в лесном массиве. Тем временем злоумышленники добили раненого, погрузили его тело в автомобиль, заявив, что якобы направляются к медикам. Позже останки погибшего обнаружили на обочине дороги.
Подозреваемых задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Организаторы фестиваля Solar Systo Togathering, который с 2004 года собирает поклонников электронной, этнической и психоделической музыки, приняли решение отменить мероприятие.
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