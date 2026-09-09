Врачи стали чаще выдавать больничный по СДВГ

09 сентября 2026, 17:33

Daily Mail: британские врачи все чаще выдают больничные по СДВГ

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

В Англии резко выросло число справок о нетрудоспособности, выданных по причине психических расстройств, включая СДВГ. Правительственный советник Алан Милберн назвал сложившуюся практику «безумной» и предупредил о долгосрочных последствиях для рынка труда.