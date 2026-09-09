Врачи стали чаще выдавать больничный по СДВГ
В Англии резко выросло число справок о нетрудоспособности, выданных по причине психических расстройств, включая СДВГ. Правительственный советник Алан Милберн назвал сложившуюся практику «безумной» и предупредил о долгосрочных последствиях для рынка труда.
Как пишет Daily Mail, речь идет о документе Fit note, который официально подтверждает, что состояние здоровья мешает человеку выполнять рабочие обязанности. Справка может содержать как полный запрет на работу, так и рекомендации по облегчению условий труда — сокращение рабочего дня или смену функций.
По данным NHS England, в 2025 году семейные врачи выдали почти миллион больничных, связанных с психическим здоровьем. Всего же в стране ежегодно оформляется около 11 миллионов таких справок, причем более 90% из них содержат отметку о полной нетрудоспособности.
СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) — это расстройство нервной системы. У взрослых оно проявляется трудностями с концентрацией, забывчивостью, проблемами с организацией времени, отвлекаемостью и импульсивностью.
Милберн заявил, что сам по себе диагноз не должен автоматически означать неспособность работать. Особую тревогу у него вызывает ситуация с молодежью: по его данным, около половины граждан, начинающих получать пособия по болезни и инвалидности, остаются в системе примерно 15 лет. Эксперт подчеркнул, что нынешний подход не только создает дополнительную финансовую нагрузку на государство, но и серьезно угрожает карьерным перспективам молодых людей.
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