Миллионы школьников познакомятся с разработкой интерфейсов на новом «Уроке цифры»

03 ноября 2026, 10:17

Фото: iStock/sakkmesterke

С 9 ноября по 6 декабря в российских школах пройдет новый «Урок цифры» на тему «Пользовательские интерфейсы». Его стратегическим партнером и разработчиком содержания выступила компания «1С».