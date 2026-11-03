Миллионы школьников познакомятся с разработкой интерфейсов на новом «Уроке цифры»
С 9 ноября по 6 декабря в российских школах пройдет новый «Урок цифры» на тему «Пользовательские интерфейсы». Его стратегическим партнером и разработчиком содержания выступила компания «1С».
Ученики узнают, как создаются интерфейсы и как изучение пользовательского опыта помогает создать удобный и понятный продукт. В интерактивных игровых заданиях школьники попробуют улучшить интерфейсы разных устройств и познакомятся с современными технологиями их создания. Материалы занятия дополняют школьную программу уроков информатики и помогают отработать практические навыки.
Занятие состоит из видеолекции и интерактивного тренажера с тремя уровнями сложности — для начальной, средней и старшей школы. Тренажер оформлен в формате детективной истории, в которой герои расследуют «дело» о сбоях на предприятии и выясняют, что причина — неудобные интерфейсы.
Как отметила директор департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина, урок должен показать школьникам, как работают «незаметные мосты», и подготовить их к профессиям будущего. Руководитель отдела образовательных программ компании «1С» Игорь Кузора добавил, что от удобства интерфейса зависит успех миллионов пользователей — и обычных граждан в повседневной жизни, и работников разных сфер деятельности.
Для подготовки педагогов 5 ноября на сайте урокцифры.рф пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками методических материалов. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. С 2018 года тренажеры «Уроков цифры» использовали более 131 миллионов раз.
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