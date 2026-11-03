Программист Рыбников назвал скрытые причины расхода мобильного интернета
Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал, почему смартфон расходует мобильный интернет без участия владельца. По его словам, приложения продолжают обмениваться информацией, пока устройство лежит без дела.
В беседе с Life.ru эксперт пояснил, что значительную часть трафика может потреблять облачное копирование. Если пользователь разрешил синхронизацию через сотовую сеть, смартфон отправляет фотографии и ролики в хранилище автоматически. Видео высокого разрешения иногда занимает несколько гигабайтов, поэтому для крупных файлов Рыбников советует использовать Wi-Fi.
Еще одна причина расхода — обновления программ. Некоторые из них занимают сотни мегабайтов. Владельцы Android могут ограничить загрузку через настройки Google Play, а пользователи iPhone — через параметры App Store.
Гигабайты могут уходить даже при подключении к домашнему роутеру. При слабом сигнале смартфон способен переключиться на сотовую сеть. На iPhone за это отвечает функция помощи Wi-Fi. На Android возможности переключения зависят от модели и производителя устройства.
Мессенджеры и социальные сети тоже расходуют интернет в фоновом режиме. Первые скачивают вложения из чатов до их открытия, вторые заранее подгружают ролики. Для экономии эксперт рекомендует отключить автоматическое воспроизведение видео, снизить его качество и ограничить скачивание крупных файлов. Сообщения и уведомления при этом продолжат поступать.
Особенно важно проверить настройки перед поездкой за границу: роуминг может обойтись дорого, а местные SIM-карты и туристические eSIM часто предлагают небольшие пакеты интернета. Рыбников советует изучить условия тарифа и по возможности загружать крупные файлы через Wi-Fi.
Полностью запрещать приложениям фоновую работу эксперт не рекомендует. Лучше проверить в настройках смартфона расход трафика по каждой программе и при необходимости включить режим экономии данных.
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