Программист Рыбников назвал скрытые причины расхода мобильного интернета

03 ноября 2026, 10:07

Программист Рыбников: Фоновые загрузки незаметно расходуют мобильный интернет

Фото: iStock/dikushin

Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал, почему смартфон расходует мобильный интернет без участия владельца. По его словам, приложения продолжают обмениваться информацией, пока устройство лежит без дела.