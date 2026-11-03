Россиянам назвали шесть признаков скорого увольнения

03 ноября 2026, 09:08

HR-эксперт Болгова: уменьшение числа задач сигнализирует о скором увольнении

Фото: iStock/AntonioGuillem

Сотрудник может узнать о скором увольнении по нескольким признакам в поведении руководства. Их перечислила эксперт по подбору персонала и карьерный консультант Антонина Болгова.