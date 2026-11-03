Россиянам назвали шесть признаков скорого увольнения
Сотрудник может узнать о скором увольнении по нескольким признакам в поведении руководства. Их перечислила эксперт по подбору персонала и карьерный консультант Антонина Болгова.
По ее словам, которые приводит NEWS.ru, первый сигнал — сотрудника перестают приглашать на важные обсуждения. Второй — задач становится заметно меньше, особенно должно насторожить, если интересные проекты без объяснений передают коллегам. Третий — руководитель больше не обсуждает будущее подчиненного. Четвертый — обратная связь становится только негативной. Пятый — работника просят подробно документировать свои действия. Шестой — общение с начальством приобретает сугубо формальный характер.
Болгова подчеркнула, что в такие моменты не стоит паниковать, так как ни один из этих признаков сам по себе не означает скорого увольнения. Причиной может быть загруженность руководителя или перемены в компании. Чтобы прояснить ситуацию, специалист советует попросить начальника о встрече, уточнить ожидания и критерии оценки работы. Параллельно стоит обновить резюме и изучить рынок труда.
Ранее руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Ольга Лутовинова рассказала, законно ли увольнение за один прогул.
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