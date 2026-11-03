Российские ученые подтвердили версию о занесении жизни из космоса

03 ноября 2026, 09:58

Фото: iStock/forplayday

Российские исследователи подвели итоги эксперимента, в ходе которого проверили гипотезу о возможном попадании микроорганизмов на Землю из космоса. Об этом специалисты рассказали «Известиям».





Эксперимент проводился на биоспутнике «Бион-М» № 2, совершившем в августе-сентябре 2025 года месячный полет на околополярной орбите на высоте 370–380 км. На внешней обшивке аппарата были установлены имитаторы метеорита — базальтовые диски, закрепленные в области, испытывающей наибольший нагрев при спуске. Внутри дисков ученые разместили культуры микробов.





«Оказалось, что после посадки выжили термофильные анаэробные бактерии, которых изначально нашли в горячих источниках на Камчатке. Они были смешаны с глауконитом — природным минералом, который, по-видимому, защитил микроорганизмы от высоких температур», — сообщил один из организаторов эксперимента, научный сотрудник лаборатории микробиологии среды обитания и противомикробной защиты ИМБП РАН Александр Гуридов.