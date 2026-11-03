Российские ученые подтвердили версию о занесении жизни из космоса
Российские исследователи подвели итоги эксперимента, в ходе которого проверили гипотезу о возможном попадании микроорганизмов на Землю из космоса. Об этом специалисты рассказали «Известиям».
Эксперимент проводился на биоспутнике «Бион-М» № 2, совершившем в августе-сентябре 2025 года месячный полет на околополярной орбите на высоте 370–380 км. На внешней обшивке аппарата были установлены имитаторы метеорита — базальтовые диски, закрепленные в области, испытывающей наибольший нагрев при спуске. Внутри дисков ученые разместили культуры микробов.
«Оказалось, что после посадки выжили термофильные анаэробные бактерии, которых изначально нашли в горячих источниках на Камчатке. Они были смешаны с глауконитом — природным минералом, который, по-видимому, защитил микроорганизмы от высоких температур», — сообщил один из организаторов эксперимента, научный сотрудник лаборатории микробиологии среды обитания и противомикробной защиты ИМБП РАН Александр Гуридов.
По словам исследователей, особенность этих бактерий в том, что они не образуют споры и переживают экстремальные условия в высушенном виде. Также после возвращения спутника ученые специальными методами «оживили» спорообразующий штамм — сенную палочку.
Полученные результаты стали новым свидетельством в пользу литопанспермии — гипотезы о том, что жизнь может распространяться между планетами с помощью комет и астероидов. Таким же образом первые живые организмы могли проникнуть на Землю, объяснили ученые.
Над исследованием работали сотрудники Института медико-биологических проблем РАН, ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН и некоторых других научных центров.