Милонов назвал главное событие в жизни женщины

20 ноября 2025, 23:55

Милонов: рождения ребенка является лучшим подарком для любой матери

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Лучший подарок для любой матери — это её семья и много детей. С таким утверждением выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.





По мнению парламентария, центральное событие в жизни каждой женщины — обретение радости материнства. При этом депутат не забыл сказать и про ответственность мужчин.



«Конечно, задача каждого мужчины обеспечить свою семью заботой и теплом, а особенно супругу, которая рожает для него наследников и наследниц», — сказал Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей.