Милонов назвал главное событие в жизни женщины
Милонов: рождения ребенка является лучшим подарком для любой матери
Лучший подарок для любой матери — это её семья и много детей. С таким утверждением выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
По мнению парламентария, центральное событие в жизни каждой женщины — обретение радости материнства. При этом депутат не забыл сказать и про ответственность мужчин.
«Конечно, задача каждого мужчины обеспечить свою семью заботой и теплом, а особенно супругу, которая рожает для него наследников и наследниц», — сказал Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей.Парламентарий убеждён, что дети являются неиссякаемым источником счастья для любой матери, основой её самоидентификации. По его мнению, все российские женщины должны отмечать День матери в кругу многочисленного потомства.