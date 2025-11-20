В России запускают семейный флешмоб «Поблагодари маму!» к Дню матери

20 ноября 2025, 16:51

Фото: iStock/morrowlight

Фонд Андрея Первозванного при поддержке заслуженной артистки РФ Варвары объявил о старте всероссийского семейного флешмоба «Поблагодари маму!», приуроченного ко Дню матери, который отмечается 30 ноября.