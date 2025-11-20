В России запускают семейный флешмоб «Поблагодари маму!» к Дню матери
Фонд Андрея Первозванного при поддержке заслуженной артистки РФ Варвары объявил о старте всероссийского семейного флешмоба «Поблагодари маму!», приуроченного ко Дню матери, который отмечается 30 ноября.
Участникам предлагают опубликовать в соцсети ВКонтакте фотографию, видео или рисунок, посвящённый маме, и написать слова благодарности. Принять участие можно с 24 по 30 ноября, отметив пост хештегами #деньматери2025 и #фондандреяпервозванного, а также подписавшись на страницы фонда и партнёров.
Аккаунт участника должен быть открыт. Среди всех публикаций случайным образом выберут 10 победителей — им вручат сертификаты Ozon от Фонда Андрея Первозванного и подарки от партнёров: БФ «Протек» и компании Mr. Сковородкин.
Итоги флешмоба объявят 5 декабря на сайте фонда и в его официальной группе ВКонтакте.
