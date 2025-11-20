В Калининграде владельцев борделей обвинили в экстремизме
Калининградские следователи возбудили уголовное дело об организации и участии в деятельности экстремистского движения. Дело касается пяти местных жителей. Подробности сообщает СУ СКР по региону.
Компания организовала в городе три притона, которые работали под видом массажных салонов и кальянных с 2023 года. В этих заведениях посетителям, как мужчинам, так и женщинам, предлагали платные сексуальные услуги.
Кроме того, в одном из салонов участники группы проводили публичные мероприятия. По версии следствия, они распространяли и пропагандировали экстремистские взгляды. В апреле суд арестовал троих из пяти фигурантов по другому уголовному делу — об организации проституции и вовлечении в неё. Расследование по делу об экстремистском движении продолжается.
