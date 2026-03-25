«Работать это не будет»: Милонов оценил идею о запрете гаджетов для детей

25 марта 2026, 13:29

Милонов назвал невозможной реализацию запрета на гаджеты для детей

Запретить гаджеты для маленьких детей невозможно. Так считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.





Напомним, в Минпросвещения России обсуждают возможность введения запрета использования смартфонов для детей до определенного возраста. Милонов же отметил, что в гаджетах сидят сами родители и не видят в этом вреда. Поэтому для начала необходимо донести опасность от использования телефонов до взрослых, потому что нельзя просто взять и запретить их давать детям.





«От запрета ничего не изменится: несознательные родители не перестанут давать телефон ребенку, когда им нужно отдохнуть. Работать это не будет. Поэтому нужно идти по пути максимального информирования и разъяснения, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком», — отметил Милонов в разговоре с Москвой 24.

«Из-за гаджетов у ребенка расшатывается нервная система, снижается способность к обучению. Создается зависимость, а она в любом виде крайне опасна. Ребенок становится связан с этой привычкой, и попытка ограничить его будет вызывать истерические реакции», — уточнил депутат.