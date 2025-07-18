Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал психологов проверить игрушки лабубу
Виталий Милонов высказался об игрушках лабубу
Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что популярные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу у различных специалистов.
В беседе с «NEWS.ru» Милонов отметил, что психологический анализ с последующим заключением экспертов необходим в первую очередь.
«Хочется, чтобы грамотные специалисты давали своё заключение. Помню, как продавались куклы со следами разложения по мотивам популярного сериала. Но насколько правильно это давать нашим детям? Наверное, им не стоит такое покупать», — высказался депутат.Политик добавил, что не нужно надеяться на ответственность родителей, у которых дети просят купить игрушку. По его мнению, ребёнок обижается на родителей, которые отказывают ему в просьбе, не понимая, что яркая игрушка может нести в себе угрозу.
Ранее сообщалось о самоубийстве девушки в торговом центре из-за лабубу.