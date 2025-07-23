Депутат Милонов настаивает на отмене Инстасамки в России: «Мерзкая, фрикоподобная личность»
Депутат Милонов выступил за отмену Инстасамки в России
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал недопустимыми ситуации, когда «фрикоподобные» личности проявляют политические амбиции. Своим мнением парламентарий поделился в беседе с Общественной Службой Новостей.
Так он высказался о появлении рэперши Инстасамки (настоящее имя – Дарья Зотеева) в стенах Общественной палаты, в ходе заседания которой она подняла вопрос о проблеме эксплуатации детей родителями в Сети. Многих появление знаменитости в госведомстве неприятно удивило. А кто-то и вовсе предположил, что Зотеева собирается уйти в политику.
«Мы не можем позволить, чтобы вчерашние клоуны пытались лезть в сферы, которые связаны с нашими детьми. Подобным фрикам нужно не только запретить приближаться к политике, законотворческой деятельности, но и вовсе следует их отменить», – призвал Милонов.Парламентарий указал на сильное негативное влияние Инстасамки на молодёжь и призвал её задуматься над сменой имиджа и репертуара.
Милонов подчеркнул, что таким людям, у которых «на экране чаще появляется пятая точка, а не лицо» следует понять, что они не могут говорить о правах детей и делиться советами относительно того, каким должен быть закон для детей. После Инстасамке следует уяснить, что простым людям совершенно безразлично мнение «такого полоумного существа».
Также депутат добавил, что у него даже язык не поворачивается назвать Инстасамку звездой.