Депутат Милонов настаивает на отмене Инстасамки в России: «Мерзкая, фрикоподобная личность»

23 июля 2025, 17:24

Депутат Милонов выступил за отмену Инстасамки в России

Инстасамка / Дарья Зотеева (фото: Telegram @instasamkacore)

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал недопустимыми ситуации, когда «фрикоподобные» личности проявляют политические амбиции. Своим мнением парламентарий поделился в беседе с Общественной Службой Новостей.





Так он высказался о появлении рэперши Инстасамки (настоящее имя – Дарья Зотеева) в стенах Общественной палаты, в ходе заседания которой она подняла вопрос о проблеме эксплуатации детей родителями в Сети. Многих появление знаменитости в госведомстве неприятно удивило. А кто-то и вовсе предположил, что Зотеева собирается уйти в политику.





«Мы не можем позволить, чтобы вчерашние клоуны пытались лезть в сферы, которые связаны с нашими детьми. Подобным фрикам нужно не только запретить приближаться к политике, законотворческой деятельности, но и вовсе следует их отменить», – призвал Милонов.