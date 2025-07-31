В Госдуме намерены жестко наказывать за порно

31 июля 2025, 09:42

Депутат Милонов призвал закрыть все секс-шопы в России

Фото: Istock/ANGHI

В России могут усилить контроль над распространением порнографического контента. С соответствующими инициативами выступили общественные деятели и депутаты, связывая доступность такого контента с демографическими проблемами.





Председатель движения в защиту традиционных ценностей Элина Жгутова предложила полностью запретить и заблокировать порнографию в интернете, а также ввести штрафы за ее просмотр. По ее мнению, подобные материалы вызывают зависимость, сравнимую с наркотической, а их ограничение поможет повысить рождаемость.



Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддержал идею жестких мер. В разговоре с «Газетой.Ru» он раскритиковал Роскомнадзор за недостаточный контроль над блокировками и призвал сурово наказывать распространителей.





«Любой поисковик без ограничений выдает массу ссылок на порноресурсы. Надо не хихикать, а работать: блокировать и жестко карать тех, кто выкладывает этот контент. Если человек просто ищет — это полбеды, но распространителей — в тюрьму, без права выхода в интернет пожизненно», — заявил депутат.