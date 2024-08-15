Милонов объяснил, какого стиля должна быть школьная форма

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в школах форму в стиле императорской России и СССР.
Он объяснил, что единая школьная форма пойдёт на пользу детям, поскольку уберёт лишние соперничество и конкуренцию. Так, по его словам, считают и психологи.
До этого замдиректора ресурсного центра «Мосволонтёр» Андрей Рюмин сообщил, что москвичи могут передать сладкие подарки, книги и канцелярские принадлежности к 1 сентября для детей из новых регионов.
Ранее первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн сообщал, что более 400 мероприятий проведут в парках региона 1 сентября, праздники приурочены ко Дню знаний.
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«Прошу оценить идею о разработке школьной формы для российских школьников в духе и стиле лучших образцов школьной формы императорской России и Советского Союза», — приводит RT обращение Милонова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.
До этого замдиректора ресурсного центра «Мосволонтёр» Андрей Рюмин сообщил, что москвичи могут передать сладкие подарки, книги и канцелярские принадлежности к 1 сентября для детей из новых регионов.
«Для детей из новых регионов мы принимаем сладкие подарки, книги, различные настольные игры, канцелярские принадлежности, поскольку скоро 1 сентября и необходимо помочь деткам собраться в школу. Все товары должны быть новыми. Можно подписать открытки для детей, которые находятся на новых территориях, им тоже нужна наша поддержка», – приводит АГН «Москва» слова Рюмина.
Ранее первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн сообщал, что более 400 мероприятий проведут в парках региона 1 сентября, праздники приурочены ко Дню знаний.
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Мелисса Тимофеева