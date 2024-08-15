Милонов объяснил, какого стиля должна быть школьная форма

В подмосковной Лобне женщина ударила по голове сотрудницу ПВЗ, когда та, ссылаясь на правила маркетплейса, пыталась объяснить, что возврат оформить невозможно. И такое происходит практически ежедневно: разъяренные какой-то мелочью люди-покупатели, не взирая на правила этикета и даже законодательства, приносят вред ни в чем невиновным сотрудникам пунктов выдачи. Неужели такие поступки остаются безнаказанными?