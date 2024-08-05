В парках Подмосковья 1 сентября пройдут праздники в честь Дня знаний

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Более 400 мероприятий проведут в парках Московской области 1 сентября, праздники приурочены ко Дню знаний. Об этом сообщил в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с членами областного правительства и главами округов первый зампред правительства региона Илья Бронштейн.
«В преддверии начала учебного года мы подготовили большую программу в парках. У нас первый учебный день — 2 сентября, это понедельник, а 1 сентября в 80 парках Подмосковья запланировано свыше 400 мероприятий», — сказал Бронштейн.В частности, в парках планируются театрализованные представления, научные шоу, квесты, а также выставки-презентации дополнительного образования «Не только школа» и концерты «КЛАССное время». Кроме того, состоятся парады будущих первоклассников.
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Лев Каштанов