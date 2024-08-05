В парках Подмосковья 1 сентября пройдут праздники в честь Дня знаний

Каши — это не только привычный элемент нашего завтрака, но и настоящий кладезь питательных веществ. В них содержатся сложные углеводы, белки, витамины и клетчатка. Каши могут помочь в улучшении пищеварения, контроле веса и в поддержании здоровья в целом. Однако есть и обратная сторона медали — бесполезность и даже вредность некоторых круп.