Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

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Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) этого года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на результаты исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.
Уточняется, что в данном рейтинге конкретные места присваивались первым ста вузам. Московский государственный университет (МГУ) попал в группу со 101 по 150 места.
Также в рейтинг вошли: Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики, Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.
В рейтинг прошло года вошли 9 российских вузов.
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Также в рейтинг вошли: Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики, Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.
В рейтинг прошло года вошли 9 российских вузов.
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Екатерина Коршунова