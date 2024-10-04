Милонов объяснил, почему в России не будет налога на бездетность

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов прокомментировал предложение парламентария Андрея Гурулева о введении в России налога на бездетность и усомнился в реализуемости такой идеи.
«Не думаю, что надо вводить налог на бездетность. То, что мы слышим сейчас – это частные мнения отдельных людей, а не государственная стратегия в данном направлении. Не надо превращаться в Собакевича, угрожающего палкой всякому, кто высказывает сомнение в его добродушии. Насильно семью никто строить не будет. Мое персональное мнение – такого налога в России не будет», — высказался в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
Кроме этого, он прокомментировал скандал в Польше о появлении на полках магазинов алкогольных напитков, разлитых в напоминающую продукты для детей тару.
«Я рад, что у нас в стране мы побороли всяческие «детские вина», «детское шампанское» и прочие «детские сигареты», — отметил в беседе с RT Милонов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов требовал очистить с хлоркой кабинет парламента, где предположительно сняли видео с проституткой и депутатом КПРФ.
Читайте также:
«Изгнать демонов»: Депутат Милонов требует очистить Госдуму хлоркой после проститутки
Милонов призвал полечить Кашпировского
Милонов призвал наделить все исторические символы РФ особым статусом
Мелисса Тимофеева