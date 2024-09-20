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«Изгнать демонов»: Депутат Милонов требует очистить Госдуму хлоркой после проститутки

Милонов потребовал очистить хлоркой кабинет Госдумы, куда вызвали проститутку
20 сентября 2024, 19:19
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал очистить с хлоркой кабинет парламента, где предположительно сняли видео с проституткой и депутатом КПРФ.
«После этого нужно с хлоркой кабинет его вымыть, окропить святой водой, чтоб демонов изгнать вместе с (депутатом КРФ – ред.)», — цитирует Милонова SHOT.

Видео с вызовом проститутки в Госдуму и последующими услугами для депутата от партии КПРФ ранее появилось в сети. Кадры из кабинета сейчас проверяют эксперты. Не исключается вероятность, что это сгенерированный нейросетью дипфейк.


«Пресс-секретарь главы КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко не смог ни опровергнуть, ни подтвердить, что данное видео снято в Госдуме и не является фейком», — сообщает канал.

Однако Виталий Милонов уже потребовал якобы уличенного в интимных услугах депутата сложить полномочия и покаяться.

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#депутаты
ЦАХАЛ заявил про ликвидацию главнокомандующего «Хезболлах» Акиля
20 сентября 2024, 20:02

Фото: istockphoto/e-crow

Израильская армия заявила о ликвидации главнокомандующего группировки «Хезболлах» Ибрагима Акиля. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.
«…Истребители ВВС нанесли удар по району Бейрута и убили Ибрагима Акила, главу оперативной группы террористической организации «Хезболла…» — уточнили там.
В ЦАХАЛе добавили, что участники радикального шиитского движения собирались под командованием Акиля ударить по мирным гражданам, совершив набег на израильские территории.

Ранее ЦАХАЛ заявил об ударе по ливанскому Бейруту, который, как уточнялось, наносился целенаправленно. По последней информации, восемь человек погибло, еще 60 пострадали.

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В России утвердили стран с нетрадиционными ценностями
В России утвердили список стран, навязывающих нетрадиционные ценности
20 сентября 2024, 19:59

Фото: istockphoto/ CatEyePerspective

В правительстве России утвердили список стран, которые навязывают нетрадиционные ценности. Распоряжение кабмина РФ опубликовали 20 сентября на сайте правовой информации. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В распоряжении речь идет о государствах, власти которых диктуют диструктивную неолиберальную идеологию, противоречащую традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Всего с список вошли 47 иностранных государств. В их числе США, Великобритания, Франция, Швейцария, Германия, Австралия, Япония, Канада, Италия, Украина и другие страны с недружественной к России политикой.

Разработать список стран с неолеберальными ценностями поручил МИД РФ президент России Владимир Путин.

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Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, заявил Лавров
Лавров: РФ не хочет усиления конфликта с Западом, но он пересекает красные линии
20 сентября 2024, 19:47

Фото: сайт Кремля

Россия не хочет эскалации конфликта с Западом. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Sky News Arabia.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, всем понятно, что поставленное Киеву дальнобойное оружие украинцы сами использовать не смогут. На протяжении нескольких месяцев идут разговоры о том, что Москва только «угрожает» и говорит про «красные линии», которые западные страны каждый раз пересекают, после чего ничего не случается, подчеркнул Лавров.

При этом российский лидер Владимир Путин заявлял, что разрешение Украине бить дальнобойным оружием по РФ будет означать войну НАТО против России.

Ранее глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что снятие запрета на удары Украины вглубь России не является пересечением красной линии, после чего последует эскалация конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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В США высказались о членстве Украины в НАТО
WP: в США и Европе призвали Запад обрубить надежды Киева на членство в НАТО
20 сентября 2024, 19:42

Фото: сайт НАТО

Некоторые политические деятели Европы и США полагают, что пора оборвать надежды киевского режима на членство в НАТО. Как отмечает The Washington Post, в качестве варианта можно предложить российской стороне облегчение санкционных мер. Причем одни политики подчеркивают неизбежность холодной войны.
«Но даже те, кто давно выступает за взаимодействие с Кремлем, чтобы прекратить войну на Украине, говорят, что длительный период враждебности — новая холодная война — неизбежен», — сказано в материале.
Недружественные к РФ государства стали поддерживать Украину на фоне спецоперации в Донбассе. Западные СМИ представили миротворческую миссию России «вторжением».

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#мир
#сша
#украина
#европа
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Слуцкий объяснил предложение Польши о передаче Крыма под мандат ООН
20 сентября 2024, 19:21

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что инициатива руководителя МИД Польши Радослава Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН для организации «честного» референдума была выдвинута ради пиара.
«Все референдумы прошли в 2014 году. Их результаты понятны. Вопрос закрыт, прежде всего, для самих крымчан, которые не мыслят своего существования с бандеровским режимом. Крым и люди его населяющие не могут и не должны быть предметом торга, сделок или пиар-инициатив русофобствующих ястребов. Это территория России, границы которой охраняются по законам и Конституции РФ», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Слуцкий.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в рамках переговоров 13 сентября.

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Министр обороны Украины уволил заместителей Буданова без его ведома
20 сентября 2024, 19:07

Министр обороны Украины Рустем Умеров без ведома начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова уволил двух его заместителей. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.
«Министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, и вывел их в распоряжение. Зайцева и Остапенко уволили около недели назад», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что Зайцев и Остапенко ранее были людьми бывшего министра обороны Андрея Тарана, который сейчас является послом в Словении.

Подчеркивается, что с Умеров перед увольнением заместителей даже не посоветовался с Будановым. Однако министр обороны уполномочен увольнять заместителей начальника ГУР.

Издание сообщает, что подобное решение было принято в офисе Владимира Зеленского с целью ослабить Буданова.

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Орбан и Сальвини сошлись во мнениях по Украине
Орбан и Сальвини выступили за срочное прекращение конфликта на Украине
20 сентября 2024, 19:05

Фото: сайт Кремля

Конфликт на Украине нужно срочно прекратить, считают венгерский премьер Виктор Орбан и итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, сообщает партия Италии «Лига», которую возглавляет Сальвини. Политик сейчас находится в Будапеште в рамках неформальной встречи министров государств Евросоюза.
«Среди прочего, Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск», — сказано в сообщении.
До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что в Вашингтоне прекрасно понимают скорую победу России в украинском конфликте. А что касается главы киевского режима Владимира Зеленского, на его счет высказываются различные предположения.

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9 человек погибли и 59 пострадали во время израильского удара по Ливану
Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти
20 сентября 2024, 19:03

Фото: istockphoto/ramzihachicho

Число погибших при израильском ударе по южному пригороду Бейрута в Ливане возросло до девяти человек. Об этом 20 сентября сообщило Министерство здравоохранения Ливана.
Также во время удара Израиля пострадали 59 человек, сообщает ливанское издание Al Jadeed.

Перед атакой армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила, что Ливан выпустил в сторону Израиля порядка 140 снарядов, часть из них удалось перехватить. Часть снарядов нацелили на израильские районы Мейрон и Нетуа.

Ранее генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что Израиль устроил массовые взрывы электронных устройств в Ливане, и это является терактом и геноцидом. Эти события, по заявлению Ливана, ведут к объявлению войны.

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В США сделали внезапное заявление об СВО
Аналитик Миршаймер: США понимают, что РФ побеждает в украинском конфликте
20 сентября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/rarrarorro

Россия побеждает в украинском конфликте, и США прекрасно это понимают. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom высказал американский аналитик Джон Миршаймер.
«Россия побеждает, и люди в администрации США, наверняка, знают это, они точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять, несмотря на их публичные заявления. Они должны уяснить, что украинцы находятся в серьезной беде», — сказал собеседник.
Со слов Миршаймера, ситуация станет только хуже, и Вашингтон ждет настоящая катастрофа. По мнению эксперта, для американской стороны нет выхода из создавшегося положения, поэтому там мечутся и стараются отыскать любое решение.

«Я думаю, что (президент РФ Владимир) Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает это (удары вглубь России западным оружием) как объявление войны со стороны Запада — и особенно Соединенных Штатов», — заключил Миршаймер.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «безумным дураком» и предрек его судьбу.

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#мир
#сша
#украина
#россия
#война
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#новости
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