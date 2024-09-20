«Изгнать демонов»: Депутат Милонов требует очистить Госдуму хлоркой после проститутки

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Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал очистить с хлоркой кабинет парламента, где предположительно сняли видео с проституткой и депутатом КПРФ.
«После этого нужно с хлоркой кабинет его вымыть, окропить святой водой, чтоб демонов изгнать вместе с (депутатом КРФ – ред.)», — цитирует Милонова SHOT.
Видео с вызовом проститутки в Госдуму и последующими услугами для депутата от партии КПРФ ранее появилось в сети. Кадры из кабинета сейчас проверяют эксперты. Не исключается вероятность, что это сгенерированный нейросетью дипфейк.
«Пресс-секретарь главы КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко не смог ни опровергнуть, ни подтвердить, что данное видео снято в Госдуме и не является фейком», — сообщает канал.
Однако Виталий Милонов уже потребовал якобы уличенного в интимных услугах депутата сложить полномочия и покаяться.
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