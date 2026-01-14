Милонов назвал негодяйским случай в роддоме Новокузнецка
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российскую систему здравоохранения характеризует не «негодяйский случай» в роддоме Новокузнецка, а реакция на него.
По его словам, узнав о трагедии вся страна бросилась помогать региону выяснять причины случившегося.
«Уверен на все 100%: кадров и навыков в стране хватит, чтобы наладить работу по родовспоможению в каждом регионе», — отметил Милонов в разговоре с RT.
Ситуацию также прокомментировал первый зампред комитета ГД по охране здоровья, доктор медицинских наук Леонид Огуль.
«То, что случилось в Новокузнецке, — это ужасная трагедия. От всего сердца сочувствую семьям, потерявшим своих малышей. Я много лет работал реаниматологом-неонатологом, а затем и главврачом. Повторюсь, случившееся — это страшная трагедия и набат, требующий незамедлительных действий», — сказал Огуль «Аргументам недели».
Он подчеркнул, что комитет по охране здоровья контролирует проведение проверок в роддоме.
Депутат выразил уверенность в том, что причины смерти девяти младенцев совсем скоро станут ясны, а до этого времени призвал не делать каких-либо предположений и выводов.