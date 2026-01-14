Милонов назвал негодяйским случай в роддоме Новокузнецка

14 января 2026, 21:52

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российскую систему здравоохранения характеризует не «негодяйский случай» в роддоме Новокузнецка, а реакция на него.





По его словам, узнав о трагедии вся страна бросилась помогать региону выяснять причины случившегося.





«Уверен на все 100%: кадров и навыков в стране хватит, чтобы наладить работу по родовспоможению в каждом регионе», — отметил Милонов в разговоре с RT.

«То, что случилось в Новокузнецке, — это ужасная трагедия. От всего сердца сочувствую семьям, потерявшим своих малышей. Я много лет работал реаниматологом-неонатологом, а затем и главврачом. Повторюсь, случившееся — это страшная трагедия и набат, требующий незамедлительных действий», — сказал Огуль «Аргументам недели».